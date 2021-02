Acusaron a Rocío Oliva de haber empujado a Maradona por las escaleras y ella respondió: “Es mentira”

En los últimos días, Vanesa Carnevale, una mujer allegada a la familia Maradona, acusó a Rocío Oliva de haber ejercido violencia física contra El Diez y dio detalles sobre distintos episodios que habría protagonizado la pareja.

Entre ellos, contó que Oliva, en una ocasión, habría empujado a Diego Maradona por la escalera en el marco de una discusión. La expareja del ídolo deportivo, por su lado, respondió a las acusaciones y anunció que la llevará ante la justicia.

Carnevale es la expareja de “El Chino”, sobrino de Maradona. En los últimos días, la joven señaló que Diego habría sido agredido físicamente por Oliva y que Verónica Ojeda habría sido la responsable de ayudarlo en esos momentos. Según contó, durante el tiempo en que el exDT y Ojeda estuvieron juntos, él habría estado “casi secuestrado”.

“Yo la quiero mucho a Vero [por Verónica Ojeda], la vi sufrir y pasamos muchas cosas juntas”, dijo Carnevale en Los Ángeles de la Mañana. “Sé que ella lo ayudó mucho a Diego hasta lo último; y él le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado, que tenía al mando a Rocío Oliva”. Además, aseguró que sigue en contacto con la mamá de Dieguito Fernando.

“Sé todo lo que hizo; lo ayudó con Mario [Baudry, su pareja y abogado] a sacarlo de esa especie de secuestro”, insistió. Luego, aclaró sus dichos y señaló: “Las cabezas eran Matías Morla y Rocío; le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos”.

A continuación, Ángel de Brito le consultó a Vanesa si eran Morla y Rocío los responsables del deterioro de Maradona. “Sí. No lo estaban ayudando. Pero, ¿a quién le servía así?”, preguntó de manera retórica. Carnevale, además, se mostró muy crítica con Katy, la hermana del Diez: “Si tengo a mi hermano medio secuestrado, golpeo la puerta y hago un desastre”.

Además, desmintió a la expareja de Diego. “Escuché que Rocío Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre. Él estaba enamorado y ella se aprovechaba”, sostuvo. “Sé que ella lo ha golpeado y le ha hecho un montón de cosas. En medio de una pelea, lo tiró por la escalera”.

Oliva, por su parte, respondió a los dichos de Carnevale en de Polémica en el bar. “Hoy hablé con mi abogado, José Vera, porque me cansé de las mentiras, de las difamaciones”, anunció la panelista. “Yo, por lo general, no hago nada y dejo que hablen, porque me parece que la Justicia está para otras cosas. Pero esto ya es mucho, así que hasta acá llegué. Después de la querella, la citaría un juez que le va a pedir explicaciones y pruebas. Porque esto es gravísimo”, añadió.

