La furia de Adabel Guerrero contra Flavio Mendoza: “Estoy con un odio que no puedo más”

Luego de conocerse el positivo de coronavirus de José María Muscari, director de Sex, se tomó la decisión de cancelar el espectáculo hasta nuevo aviso. Una de las integrantes, Adabel Guerrero, habló sobre la situación y aprovechó para cruzar a Flavio Mendoza, quien criticó la obra.

“Volvemos a suspender la obra hasta nuevo aviso, creo que el jueves o viernes estamos de vuelta. En la medida que nos vamos hisopando y alguno va dando positivo, tenemos que cancelar. Lamentablemente hay una nueva baja y estamos tristes. Lo bueno es que vamos a quedar todos inmunizados”, comentó la vedette durante un móvil para A la tarde (América), conducido por Karina Mazzoco.

Adabel Guerrero apuntó contra Flavio Mendoza

En ese momento, la bailarina no quiso perder la oportunidad de referirse a los polémicos dichos de Flavio Mendoza, quien aseguró que las obras se cancelaban por la falta de ventas y no por el Covid. “Es un poco arcaico este tipo de comentarios en esta temporada, en la situación en la que estamos. No nos peleamos por si nos sacamos las bombachas, estamos en otro mood donde parece que nadie le echa la culpa al coronavirus”, reflexionó.

En ese sentido, Adabel se mostró afectada por la situación: “Tengo una tristeza que no doy más. Uno viene con una expectativa y una ilusión artística y económica. Claramente los artistas hacemos una diferencia en el verano. Dejamos trabajos en Buenos Aires. Estoy con un odio que no puedo más de cancelar funciones. No doy más del odio y de la tristeza”.

Adabel Guerrero apuntó contra Flavio Mendoza (Foto: Captura de video)

Por último, la bailarina remarcó: “En ningún caso, está bueno suspender una función. Nunca está bueno suspender funciones. Lo quiero un montón a Flavio y no sé a quién irá dirigido pero nosotros es la segunda semana que cancelamos y no nos hace nada de gracia”.

Las declaraciones de José María Muscari contra Flavio Mendoza

Este miércoles, en Nosotros a la mañana (eltrece) le consultaron a José María Muscari sobre las declaraciones del coreógrafo y, lejos de dejarlo pasar, lo enfrentó: “Yo puedo hablar de mi experiencia personal, hoy vuelve Sex después de haber aislado a un grupo determinado de personas luego de mi positivo. Lo más seguro era suspender la actividad y volver a hisoparnos hoy a la tarde. Para esta noche tenemos más de 200 entradas de preventa, eso está muy lejos de ser un espectáculo que no convoca, así que supongo que cuando Flavio hablaba no hablaba particularmente de nosotros”.

A modo d reflexión, señalo: “A mí lo que me pasa, hablando de la comunidad teatral y del mundo del espectáculo es que si hay algo que personalmente siento que aprendí y me enseñó la pandemia es que entendí que lo mejor que puedo ejercitar tiene que ver con la piedad, la comprensión y con un manto de piedad. No todo el mundo tiene la suerte que tiene Flavio, o que tengo yo, Fátima o Peter Alfonso. Hay un montón de gente que la está pinchuleando, que durante la temporada tienen que tratar de hacer la diferencia, yo prefiero no poner la mirada en ellos, y poner la mirada sobre nosotros”.