Adriana Salgueiro habló de su amistad con Ricardo Fort y reveló por qué no fue a su funeral

Adriana Salgueiro recordó la amistad que la unió con Ricardo Fort, con quien trabajó durante años y el vínculo trascendió lo laboral. La actriz confesó que no suele mencionar públicamente al fallecido empresario y sorprendió a todos por el motivo: “Le molesta a algunas personas que yo hable”. En este sentido, reveló la razón por la que no asistió al funeral en 2013.

Invitada en Hay que ver (elnueve), respondió el segmento “Lo dijo o no lo dijo”, donde el objetivo es identificar algunas frases vintage que alguna vez pudo o no haber dicho. Denise Dumas trajo a colación el tema cuando leyó: “Ricardo Fort fue muy amarrete conmigo”; y de inmediato la actriz la interrumpió para negarlo rotundamente.

“Yo no pude haber dicho eso”, aseguró, y luego revelaron que estaba en lo cierto, ya que nunca había pronunciado esas palabras. “Al contrario, con todo el mundo fue generosísimo siempre; yo lo adoraba a Ricardo, pero prefiero no hablar de él, porque sé que hay gente que le molesta que yo hable”, agregó con aires de misterio.

Adriana Salgueiro habló de su amistad con Ricardo Fort y confesó por qué no fue a su entierro -Fuente: elnueve

La conductora insistió en saber más acerca de su amistad con el millonario chocolatero, y Salgueiro se explayó: “Cuando yo digo ‘lo adoro a Ricardo’, Gustavo Martínez [expareja y tutor legal de los hijos de Fort] me manda un mensaje de texto diciendo: ‘Si lo querías tanto a Ricardo, ¿por qué no viniste a despedirlo?’”.

“Yo le contesté, primero, que cada uno despide a la gente como puede y después, que yo no soy tan careta de que si él no está y el entorno no me quiere, ¿para qué iba a ir? ¿A exponerme a qué? Si él sabía que yo estaba con él igual”, detalló. Aquel intercambio de palabras no terminó ahí, y la relación siguió tensa con el correr del tiempo: “Le dije ‘pero si vos querés yo no hablo nunca más’, y me contestó ‘hacé lo que vos quieras’”.

Sobre el final insistió en que por una “cuestión de sentimientos” prefiere hablar lo menos posible del tema, por el dolor que siente la familia. Cuando le consultaron el motivo del enojo de la expareja de Fort, aseguró que tuvo que ver con la generosidad del empresario: “Ricardo me adoraba, me trataba realmente como una hermana, y supongo que eso daba rabia, la diferencia que hacía entre mí y otra gente era notoria”.

