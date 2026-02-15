Agarró a Bad Bunny del cuello, le cantó en la cara y reveló detalles del momento menos esperado en River: “Me miró a los ojos”

Buenos Aires está tomada por la figura de Bad Bunny. En las calles, en las redes sociales y en todos lados se habla de la serie de tres shows que el cantante puertorriqueño está dando en el estadio de River Plate. Sin embargo, lo más comentado en las últimas horas, fue un reciente video que se viralizó del concierto de este sábado por la noche, donde una joven tomó del cuello al artista que había bajado hacia el público para cantar cerca de sus fans. “Me miró a los ojos”, comentó la chica a LA NACION.

Tras el éxito en los Grammy y su performance histórica en el Super Bowl, Bad Bunny llegó a Buenos Aires con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, con shows agotados el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio Más Monumental. En cada noche, unas 80.000 personas vibraron al ritmo del cantante más escuchado del mundo en la actualidad.

Bad Bunny convocó una gran multitud en sus shows (Foto: @dennisearamayo)

En el segundo show de este ciclo, que será recordado por las invitaciones de Duki, Khea y Cazzu al escenario, se dio una particular escena. Dennise Aramayo, de 18 años y oriunda de Florencio Varela, llegó temprano al estadio con su mejor amiga, su hermano y cuñada. Su idea era estar en primera fila en el sector de “La Casita”, donde el cantante recrea una casa típica de los barrios humildes de Puerto Rico y lo utiliza como escenario.

“Quería ir a ‘La Casita’, así que fuimos a las 18 para hacer la fila. Ya iba con la expectativa de estar adelante y verlo de cerca”, contó la joven notablemente afónica, producto de cantar todo el recital. “El show fue muy bueno. Te sorprende en cada momento. Te impacta, fue impresionante”, opinó Dennise, que sigue a Bad Bunny desde sus inicios en 2017, cuando el cantante hizo sus primeras presentaciones en el país en boliches del Conurbano.

Denise junto a su amiga en la previa al show (Foto: Gentileza Denise Aramayo)

El video del que todos hablan

Luego de la primera parte del show donde Bad Bunny toca sus canciones más salseras en el escenario principal, pasa a la zona de “La Casita” para cantar sus hits de reggaetón. Fue en ese momento, donde el artista decidió bajar a saludar al público mientras sonaba Si veo a tu mamá, del disco YHLQMDLG lanzado en 2020.

Allí fue que se dirigió directamente hacia Dennise. “Fue inesperado, bajó de la nada y justo apuntó para donde estaba yo”, contó la joven. Lo llamativo del video que compartió en sus redes sociales es que luego de que Bad Bunny se acercó, ella lo tomó del cuello, regalando una imagen que dio la vuelta al mundo.

“De la emoción no sabía qué hacer y lo agarré del cuello. Todos me dicen ahora: ‘lo ahorcaste, lo ahorcaste’”, comentó entre risas. “Se acercó y re buena onda. Se quedó, cantamos la parte de la canción juntos, fue súper emocionante”, agregó.

La imagen de la joven tomando del cuello al cantante se viralizó rápidamente (Foto: @dennisearamayo)

Según relató Dennise, logró vivir un momento íntimo con su ídolo en medio de la multitud. “Se sacó a los anteojos y me miró a los ojos. Yo estaba como en shock, no sabía qué hacer, estaba paralizada. No podía creer que estaba cara a cara cantando con él”, aseguró la creadora del video que superó en unas horas más de 750 mil reproducciones y 40 mil likes en X.

Al compartirlo en su cuenta, escribió: “Mi mejor 14, Benito te amo. Soy la mujer más feliz de Argentina”. “Es el mejor festejo de San Valentín que pude haber tenido”, afirmó ahora Dennise, desde la comodidad de su casa.

El video se viralizó rápidamente en X

A partir de la publicación del clip, con la imagen de Bad Bunny siendo tomado del cuello, se replicaron miles de comentarios en las redes sociales. “No sé qué decir, estoy impactada”, le comentó una usuaria a Dennise. “Dios, pensé que te iba a besar”, se esperanzó otra en el posteo. “Le apretó el cuello y sabemos que a él le gustó”, opinó otro internauta bromeando con la situación.

“Recibí muchos mensajes, me entran notificaciones todo el tiempo, hasta se me trabó el celular. Está en todos lados, no lo puedo creer. Es un recuerdo que no lo voy a olvidar más”, concluyó Dennise sobre su video viral y su encuentro tan cercano con su ídolo.