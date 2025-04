Al Pacino cumple 85 años: diez películas del galardonado actor disponibles para ver en streaming

Señoras y Señores, todos de pie. Este viernes 25 de abril, Alfredo James o simplemente Al Pacino cumplió 85 años. El icónico artista, dueño de memorables frases como “No es personal, Sonny. Son estrictamente negocios”, es considerado, para muchos, como uno de los mejores actores de todos los tiempos. Trabajó en más de 50 películas, protagonizó series, hizo obras de teatro, se probó como guionista, productor y director y ganó un Oscar por Perfume de mujer en 1993. En honor a un nuevo aniversario de su nacimiento, te dejamos diez películas de su extensa y prestigiosa filmografía a las que podés ver en streaming.

1) La trilogía de El Padrino

Al Pacino como Michael Corleone en El Padrino (Foto: IMDb)

En sitios especializados de cine como Rotten Tomatoes, IMDb y SensaCine, El Padrino (The Godfather) se posiciona como la mejor película de Al Pacino. El film de 1972 dirigido por Francis Ford Coppola y ganador del premio Oscar sobre la mafiosa familia Corleone es considerada una de las mejores de la historia. El personaje de Michael Corleone, el cual repitió en El Padrino II (The Godfather II) de 1974 y El Padrino (III) de 1990, le dio al actor su primera nominación a los premios de la Academia.

Dónde verla: Mercado Play y Paramount +

2) Perfume de mujer

Por su trabajo en Perfume de mujer, Pacino ganó el Oscar a mejor actor principal (Foto: IMDb)

La película que le dio el Oscar a mejor actor principal a Al Pacino en 1993. La historia de Frank Slade, un militar retirado que sufre de ceguera y es obligado a permanecer un fin de semana en la ciudad de Nueva York al cuidado de un joven estudiante, Charlie Simms (Chris O’Donnell). Perfume de mujer (Scente of a Woman) dejó algunos momentos icónicos para los cinéfilos como la escena del tango o el discurso de la escena final.

Dónde verla: Netflix y Prime Video

3) Caracortada

Caracortada, adelanto

Protagonizada por Al Pacino, Michelle Pfeiffer y Steven Bauer y dirigida por Brian De Palma, Caracortada (Scarface) de 1983 sigue a Tony Montana, un despiadado y frívolo emigrante cubano que se muda a Miami y termina apropiarse del narcotráfico de la ciudad y convirtiéndose, a cualquier costo y con los métodos más sangrientos, en un gánster.

Dónde verla: Netflix y Prime Video

4) El abogado del diablo

Keanu Reeves y Al Pacino en El abogado del diablo (Foto: IMDb)

Estrenada en 1997 y con un elenco encabezado por Pacino, Keanu Reeves y Charlize Theron, como su nombre lo indica El abogado del diablo (Devil’s Advocate) presente a un joven y brillante letrado de Florida que recibe la oferta de un prestigioso bufete de Nueva York interesado a cargo de un carismático abogado que tiene intenciones de contratarlo.

Dónde verla: Max

5) Fuego contra fuego

En 1995 Pacino protagonizó Fuego contra fuego con Robert De Niro (Foto: IMDb)

La banda de ladrones liderada por Neil McCauley (Robert De Niro) se prepara para dar su estocada final, pero para lograrlo deberán esquivar al detective Vincent Hanna (Al Pacino) quien sigue de cerca sus pasos. Además de De Niro y Pacino, Fuego contra fuego (Heat) cuenta con un elenco de primeras figuras: Val Kilmer, Jon Voight, Natalie Portman, Ashley Judd y Tom Sizemore.

Dónde verla: Disney + y Prime Video

6) El irlandés

El irlandés, adelanto

En 2019, Martin Scorsese volvió a reunir por 219 minutos a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en El Irlandés (The Irishman) gira en torno al veterano de la Segunda Guerra Frank Sheeran (De Niro), un sicario del crimen organizado involucrado en más de una veintena de asesinatos, incluido el del sindicalista Jimmy Hoffa (Pacino).

Dónde verla: Netflix

7) Directo al corazón

Pacino como Danny Collins en la película Directo al corazón (Foto: IMDb)

En Directo al corazón (Danny Collins) de 2015, Al Pacino se pone en la piel de Danny Collins, una figura de la música de la década del setenta que recibe una carta escrita hace cuarenta años por John Lennon que lo hará volver a vincularse con su pasado. La película cuenta con las actuaciones de Annette Bening, Jennifer Garner, Christopher Plummer y Bobby Cannavale y la dirección de Dan Fogelman.

Dónde verla: Netflix

8) Había una vez... en Hollywood

Había una vez en Hollywood

Una de las películas más comentadas de la última década. Dirigida por Quentin Tarantino, Había una vez... en Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood) está ambientada en Los Ángeles de 1969 y sigue al famoso actor Rick Dalto (Leonardo DiCaprio) y a su doble de riesgo (Cliff Booth). El film recibió diez nominaciones a los premios Oscar y se impuso en dos categorías, actor de reparto para Pitt y Diseño de producción.

Dónde verla: Prime Video

9) Ahora son trece

En 2007 el actor trabajó en Ocean’s Thirteen junto a George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon (Foto: IMDb)

En 2007, el director ganador del Oscar Steven Soderbergh (Tráfico) reunió a George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Catherine Zeta Jones, Ellen Barkin, Andy García y Al Pacino para Ahora son 13 (Ocean’s Thirteen), la continuación de La gran estafa (Ocean’s Eleven) y La nueva gran estafa (Ocean’s Twelve) de 2004. En esta última parte de la historia, Danny Ocean (Clooney) reúne a su equipo para planear un robo y vengarse del dueño del casino Willy Bank (Pacino) por traicionar a uno de los suyos.

Dónde verla: Max

10) Paterno

Al Pacino como Joe Paterno en la película Paterno de 2018 (Foto: IMDb)

Basada en una historia real, en Paterno de 2018, Al Pacino interpreta a Joe Paterno, el entrenador del equipo de fútbol americano Penn State Nittany Lions de la Universidad de Pensilvania, cuya reputación es cuestionada cuando es acusado de abuso sexual.

Dónde verla: Max

Entre otros títulos renombrados de la filmografía de Al Pacino también se destacan El informante (The Insider) de 1999, Frankie y Johnny (Frank And Johnny) de 1991, Tarde de perros (Dog Day Afternoon) de 1975, Serpico de 1973, Atrapado por su pasado (Carlito’s Way) de 1993, Donnie Brasco (Brasco) de 1997 y La casa Gucci (House of Gucci) de 2021.