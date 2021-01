Alan Rickman: los inolvidables personajes que lo inmortalizaron

Alan Rickman se convirtió en uno de los actores más queridos de la pantalla

Este jueves se cumplen cinco años de la muerte de Alan Rickman, uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica, que gracias a los múltiples roles que interpretó, además de su trabajo como director, podemos seguir disfrutando.

En un repaso por los personajes que tuvo que encarnar se puede advertir que el actor encaró una diversidad de tareas y roles que van más allá del icónico profesor de pociones, Severus Snape, en la saga Harry Potter.

El actor que murió a los 69 años a causa de un cáncer de páncreas es homenajeado cada año por sus más fervientes seguidores. Además del papel que lo consagró a la fama, Rickman interpretó a Hans Gruber, un genio alemán y líder terrorista en la película Die Hard (Duro de matar) y también se lo pudo ver en el papel de juez en Sweeney Todd.

El actor murió meses antes del estreno de sus dos últimos trabajos: Eye in the sky, thriller que protagonizó junto a Helen Mirren y Aaron Paul, y Alicia a través del espejo, donde puso a la Oruga azul del icónico cuento.

El papel de Severus Snape en la saga de Harry Potter lo consagró en lo más alto de su carrera Crédito: Warner Bros

Durante su trayectoria fue galardonado con premios como el Globo de Oro, un Emmy, un premio BAFTA, entre otros. Su vasta carrera actoral le sirvió para quedarse con el papel de Snape, ya que fue JK Rowling quien decidió que Rickman interpretara al profesor de Pociones Mágicas. Era, también, uno de los pocos de la saga que conocía el final de su personaje.

A lo largo de su carrera profesional, se puso en la piel de 60 personajes que van desde el cine al teatro.

Los más icónicos fueron

Severus Snape en la saga de Harry Potter, 2001-2011

En este papel, Rickman se consagró mundialmente gracias a su participación como el profesor Severus Snape en la saga Harry Potter. Un mago que enseñaba Posiciones y tenía muchos secretos que lo unían con el protagonista. Un personaje odiado y amado por los fanáticos, y que a través de los años tuvo una entrañable evolución, fortaleza y valentía, digna del propio Alan. El actor sumó adeptos por doquier, incluso, los Simpson le rindieron un homenaje tras su fallecimiento.

En Die Hard en 1988 interpretó el papel de Hans Gruber, un terrorista alemán Crédito: Silver Pictures

Por este papel estuvo nominado a los Premios Saturn en 2011, cuyos galardones fueron entregados por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror.

Juez Turpin en la película Sweeney Todd, en 2007

En este film , Rickman dio vida a un corrupto juez que envía al protagonista a otro país durante quince años con una falsa acusación, con el objetivo de quedarse con su esposa e hija. En esta película también actúa Johnny Depp y Helena Bonham Carter, con quien también compartió pantalla en Harry Potter, cuyo papel era Bellatrix Lestrange.

Oruga Azul en el filme Alicia a través del espejo, en 2016

Lastimosamente, el actor no pudo ver el trabajo final de su interpretación, ya que la película se estrenó dos meses después de su muerte. De hecho, el film está dedicado a su memoria, pues le dio voz a la mítica Oruga Azul del cuento de Lewis Carroll, que contó con la dirección de James Bobin.

En 2016 interpretó a la Oruga Azul en Alicia a través del espejo Crédito: Walt Disney Pictures

Otros de sus personajes fueron: Harry en la película "Love Actually" (2003), George, Sheriff de Nottingham en "Robin Hood: el príncipe de los ladrones" (1991) y el Teniente Frank Benson en "Eye in the Sky" (2015).

Rickman también fue director de cine. Sus trabajos más conocidos son: "El invitado del invierno" (1997) y "A little caos" (2014) y en las obras de teatro "The Winter Guest" (1995), "My Name Is Rachel Corrie" (2006) y "Creditors" (2008).