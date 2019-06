La música canadiense cuenta sus miedos luego de haber sufrido depresión postparto cuando nacieron sus otros dos hijos Crédito: Instagram @selfmagazine

"Me despertaba y sentía que estaba cubierta en alquitrán, y no era la primera vez que experimentaba depresión así que pensé 'ok, esto se siente familiar, estoy deprimida ", cuenta el ícono de los 90 Alanis Morissette en la revista Self dedicada a su tercer embarazo. La música posa con su panza y aprovecha para contar su experiencia y explicar qué significa ser madre para ella.

"Siempre quise tener tres hijos, y después tuve algunos desafíos y pérdidas que me hicieron creer que no era posible", cuenta y agrega lo importante que fue encontrar profesionales que entendieran su caso y le sacaran peso a su edad. "Al conocer a los médicos, decía que quería ser madre a los 40 con timidez, pero me enseñaron que hoy es una edad promedio", detalla la cantante casada con el rapero Treadway.

Lo que diferencia este embarazo de sus anteriores (los de Ever Imre de ocho años y Onyx Solace que acaba de cumplir tres), es que en este se da más cuenta de lo que sucede con su cuerpo. Pero eso no quiere decir que no sienta miedo por el fantasma de la depresión postparto. "Sentí tanto dolor y miedo. Busqué y recé por este embarazo y aprendí mucho del cuerpo, su bioquímica, inmunidad y ginecología en el proceso. Fueron enseñanza tortuosa y un proceso perseverante lleno de pérdida", cuenta Alanis. Otras celebridades que compartieron su experiencia de depresión postparto recientemente fueron la modelo Chrissy Teigen y la cantante Adele.

La depresión postparto según la OMS

La depresión postparto es muy frecuente. Afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

Además, las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía; cambios en el apetito; necesidad de dormir más o menos de lo normal; ansiedad; disminución de la concentración; indecisión; inquietud; sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza; y pensamientos de autolesión o suicidio.

Los síntomas de depresión postparto también incluyen: sentimiento de agobio; llanto persistente sin razón aparente; falta de lazos de afecto con el bebé; y dudas sobre la propia capacidad de cuidar de una misma y del bebé.

La depresión postparto puede tratarse con ayuda profesional. Las terapias de conversación y los medicamentos pueden ayudar. Algunos medicamentos son seguros durante la lactancia materna.

Sin tratamiento, la depresión postparto puede durar meses o incluso años. Puede afectar a su salud y al desarrollo del recién nacido.