Ale Sergi de Miranda! reveló quién es realmente “Tu misterioso alguien” y nadie lo puede creer

Una de las canciones más recordadas del grupo Miranda! y que es imposible no dejar de tararear cuando se la escucha es “Tu misterioso alguien”, lanzada en el año 2009 en el álbum Miranda es imposible! Aunque a muchos oyentes sus estrofas le remiten a una historia de amor e infidelidad, Alejandro Sergi terminó de revelar su verdadero significado en una entrevista con el programa Vuelta y Media (Urbana Play 104.3 FM) de Sebastián Wainraich.

“La letra de ‘Tu misterioso alguien’ es desgarradora...”, comentó Wainraich. A lo que sacándole el dramatismo, Ale Sergi contó: “La letra viene un poco de la imaginación y otro poco, no de cosas vividas, pero en mi cabeza me hice esa película más de una vez. Y se me disparó viendo la serie Lost".

Sorprendido por esta respuesta, el conductor exclamó: “¿Lost?“. A lo que el cantante explicó. ”Sí, Lost. No tiene que ver con una historia de amor en verdad el disparador de la idea. En un momento de la serie uno de los personajes que se llamaba John Locke se encuentra a otra persona que vivía en la isla y lo tenía como enterrado en una capsula. La verdad es que no lo recuerdo bien porque la vi hace mucho", narró.

Ale Sergi reveló el significado de la canción "Tu misterioso alguien"

“Y entonces lo descubren que tiene ahí a alguien escondido y uno de los compañeros de él se refiere a esa persona escondida como ‘tu misterioso alguien’. Y me gustó cómo sonaba esa frase y me la anoté. Me la llevé como una historia como más personal, como cuando te hacés la película de que tu pareja tiene un amorío y vos un poco querés saber y otro poco no querés saber porque es malo”, continuó analizando su canción, que a 16 años de su estreno sigue siendo un hit.

“Claro, es un poco paranoico el planteo porque todo es producto de la fantasía...”, le respondió Sebastián Wainraich. “Si hay algo que caracteriza a nuestra lírica es la paranoia”, agregó Ale Sergi, haciendo alusión al trabajo musical que realiza desde hace más de 20 años con su inseparable compañera Juliana Gattas.

El agradecimiento de Miranda! en redes sociales (Foto: X)

“Tu misterioso alguien”, nuevamente convertido en hit

En las últimas horas, un participante de La Voz Argentina 2025 decidió interpretar este famoso sencillo en vivo y para sorpresa de sus creadores, esto hizo que gran cantidad de fanáticos fueran a Spotify a escuchar sin parar el tema, haciendo que sea la canción más escuchada del país en la plataforma.

Miranda! canta Tu misterioso alguien

Agradecidos por este reconocimiento, el grupo Miranda! escribió en su cuenta oficial de X: “‘Tu misterioso alguien’ es la canción más escuchada del país Y hay 6 canciones más en el Top 50 @spotifyarg. A los nuevxs: Bienvenidxs al electropop melodramático. Pasen, hay lugar para todxs. A lxs de siempre: Gracias. Es Miranda! mi amor”.

Los mensajes de agradecimiento a los Miranda! por su música (Foto: X)

“Menos mal que soy de los de siempre. Desde que a los 11 años me anotaba en un cuaderno las letras de es mentira y si restricciones”, “Siempre fuimos un país muy rockero y popero. Nunca debimos alejarnos de eso. Gracias a ustedes por estos tremendos temazos” y “Los más viejitos recibimos a los nuevos con gusto. Denle mucho amor a Miranda, lo merecen demasiado”, fueron algunos de los mensajes con los que los fans respondieron al posteo de Miranda!