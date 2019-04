La panelista de Bendita confesó si está lista para un nuevo amor. Fuente: Archivo

25 de abril de 2019 • 11:47

Alejandra Maglietti anunció hace poco su separación del futbolista Jonás Gutierrez, luego de cinco años de relación y con casamiento en puerta.

La panelista de Bendita dijo que estaba con ganas de "vivir la vida" y de visita en Hay que ver (El Nueve) habló sobre las posibilidades de volver a enamorarse de un jugador de fútbol. "Depende del futbolista. Jonás no era el clásico estereotipo del futbolista que es celoso, no te deja hacer nada y no te deja trabajar", dijo Alejandra.

"Jonás me dejaba hacer lo que quería. Si quería seguir trabajando, jamás me hizo un sólo comentario de mi vestimenta. Eso era parte de las cosas que más me gustaban de estar con él, que era súper relajado", continuó halagando a su ex pareja.

Sin embargo, la modelo y abogada todavía no pasó a nuevos amores. "Ahora no me gusta nadie. No tengo a nadie en vista. Quiero tomarme mi tiempo, después veré", confesó. "Igual propuestas no me faltaron. Me escribieron directamente para decirme: 'Tengo un amigo que te quiero presentar'", reveló y comentó que se toma con mucho humor los mensajes privados que recibe por redes sociales de parte de hombres. "Me levantan el autoestima", concluyó.