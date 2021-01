Hernán Drago y Alejandra Maglietti publicaron contenidos en sus redes sociales que los ubicaron en el mismo hotel de Cariló. La coincidencia disparó los rumores de una relación que ya había circulado luego de su coqueteo al aire en el programa Pampita Online Fuente: Archivo

Hace unos meses, Alejandra Maglietti y Hernán Drago se cruzaron en Pampita Online y se tiraron flores, sutilmente y con respeto, casi a pedido del resto de los participantes del programa, incluida la conductora Pampita que terminó soltando la frase: "Me encantaría que formen una pareja, son tan lindos los dos".

"Todos se quedan con lo lindo que es Hernán, que por supuesto eso es indiscutible, pero además de eso hay una persona detrás que es excelente. Si hay algo que siempre me llamó la atención de él es más que nada esa parte. Es súper contenedor, súper buena onda. Le importan un montón de cosas. Tiene principios espectaculares. Tiene valores. Tiene todo", dijo Maglietti aquella vez.

"Algún día, si quiere, vamos a tomar un café. Ya hemos tomado muchos, obviamente. Es una mujer hermosa, inteligente, trabajadora, respetuosa. La vida nunca sabe.", contestó Drago, dejando una puerta abierta.

Ahora, en pleno verano, por cosas del destino -o no-Maglietti y Drago coincidieron en un hotel de Cariló y despertaron todo tipo de rumores. El detalle lo notó la influencer Juariu, quien hizo la revelación en sus historias de Instagram.

La captura de Hernán Drago que compartió Juariu (Instagram)

La influencer notó que Alejandra Maglietti estuvo en el mismo hotel de Cariló (Instagram)

Por el momento, no trascendió si la dupla eligió el mismo hospedaje en el balneario bonaerense por casualidad o si están compartiendo días juntos. Sin embargo, después de su coqueteo en el aire de la señal KZO, Maglietti se había ocupado de desestimar cualquier interés.

"No estoy en pareja, estoy recontra soltera. Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo", dijo en diálogo con Paparazzi, aclarando que se había tratado de "una cosa televisiva".