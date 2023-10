escuchar

En el marco de la octava edición del American Business Forum que tuvo lugar la semana pasada en el Centro de Convenciones de Punta del Este, Uruguay, Alejandro Fantino fue uno de los invitados al encuentro, que contó con otras personalidades influyentes de la región. En diálogo con Ignacio González Castro, CEO y fundador del foro, el periodista analizó la situación política y económica de la Argentina y se refirió a su paso de un medio tradicional a uno propio e independiente.

Bajo el lema #WHY: Todo nace de una pregunta, el foro convocó, además de Fantino, a Jorge Brito, Fernando Burlando, Federico Lauria, Adriana Noreña, Joan Garriga, Miriam De Paoli y Sergio Fogel, considerados como líderes regionales en las áreas en las que se destacan.

Por su parte, Fantino fue elogiado tras la fundación de Neura, un canal de streaming que se emite por YouTube y el cual cuenta con más de 280.000 suscriptores en la red social. Al inicio de la conversación con Castro, repasó su vida en un pueblo santafesino y destacó su cambio de paradigma de relator de fútbol a conductor y entrevistador televisivo en su arribo a la Capital Federal.

Alejandro Fantino, fundador de Neura, fue convocado por el America Business Forum 2023 (Fuente: Gentileza - Prensa America Business)

Uno de los momentos más altos fue cuando analizó su salida de la pantalla del canal América con el objetivo de crear su propio espacio. A modo de crítica y de aprendizaje, reflexionó: “Yo me fui de los medios tradicionales por aburrimiento. Estaba cansado, tengo 52 años, quería estar tranquilo. Mirá si voy a andar entregando mi vida a otra gente, prefiero entregarla en mi propio medio, con mi propia gente”.

Tras la creación de su canal de YouTube, Alejandro destacó el punto fuerte que caracteriza al streaming que conduce, por el que pasaron políticos como Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta o Carlos Melconian: “Te tienen que ir aceptando de a poco. En Neura el poder está en la pregunta. Creo que los periodistas han dejado de preguntar. El mundo está repleto de preguntas. Yo me dedico a preguntar. Viene un político y yo voy y le pregunto cosas de su vida, su familia. Capaz, con una pregunta boluda, termino sacando el dato de que el sueño del político era tener una estación de servicio. La repregunta sobre la respuesta”.

La mirada de Fantino sobre el año electoral

De cara al balotaje del 19 de noviembre que enfrentará a Sergio Massa de Unión por la Patria y a Javier Milei de La Libertad Avanza, Ignacio González Castro puntualizó en una presunta teoría acerca de que los “medios” tienen el poder de poner candidatos como presidentes.

“Eso es parte de la destrucción de los medios de comunicación. Creer que pueden poner un presidente. La gente tiene pensamiento propio, nadie va a poner un voto por lo que le digan”, sentenció Fantino.

Fantino aseguró que no conoce a Milei más allá de las entrevistas en las que coincidió Pablo Chimuris - (Fuente: Gentileza - Prensa America Business)

Luego de su respuesta, el periodista aclaró su vínculo con Milei, con quien protagonizó semanas atrás una entrevista en Neura que ganó repercusión por el lado “B” que se mostró del candidato libertario: “Yo no lo conozco. Con Javier tengo una relación muy respetuosa, pero solo de encontrarnos en programas y charlar previo a salir al aire. Guillermo Francos [asesor y eventual ministro del Interior de La Libertad Avanza], vive a cuatro casas de la mía. Salimos a caminar, conversar, pero no hablamos de política. Tenemos una buena relación, agradable, cordial”.

Hacia el cierre, Fantino se mostró distante de la clase política y sostuvo que no confía en casi nadie. “Te puedo decir que a un porcentaje alto de los políticos no les creo. La gente sabe que es imposible que los políticos con el sueldo que tienen puedan vivir como viven. En la Argentina, los políticos entran en la camioneta, donde no bajan ni las ventanillas. Están desconectados. Cuando no te estás mostrando, te ponés una capucha, me da la sensación de que hay algo que me estás ocultando. La gente piensa constantemente que la política le oculta algo. ¿Qué le oculta? Y bueno, sabemos qué. A veces sale a la luz y a veces no”, concluyó.