A qué se dedican y cómo están hoy los cuatro hijos de Alejandro Sanz

escuchar

Si bien sobre el escenario parecería que la vida de Alejandro Sanz es música, éxitos y aplausos, lo cierto es que el mismo aseguró que cuando las luces se apagan no todo sigue igual. En plena gira, el cantante se sinceró con sus fanáticos sobre el difícil momento personal que sobrelleva: “Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”. En el ínterin además atraviesa una escandalosa separación de su expareja Rachel Valdés. Pero, junto a él, están sus cuatro hijos, que ya no son tan pequeños. Él, orgulloso y feliz de verlos crecer, no duda en compartir en sus redes emotivas postales con ellos.

La vida personal del cantante de 54 años genera un gran interés para sus fanáticos, que están pendientes de cada detalle, sobre todo de su vida amorosa. En los últimos días, se hizo pública la noticia de que su relación con la modelo cubana llegó a su fin. A lo largo de los años, tuvo varios amores que se llevaron todas las luces y de los cuales nacieron sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

Alejandro Sanz es padre de cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma Instagram @alejandrosanz

Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz que incursiona en el mundo de la moda

En 1999 Alejandro Sanz se casó con la modelo mexicana Jaydy Michel y dos años después le dieron la bienvenida en Madrid a su hija, Manuela. La joven actualmente tiene 21 años y decidió inclinarse por el camino de su madre y abrirse paso en el mundo de la moda. Creó junto a una amiga la marca de trajes de baño, Bolge Shorewear, donde también modela los diseños.

La primogénita de Alejandro Sanz decidió vivir con su madre en México, aunque mantiene una buena relación con él. Además de tener su propio emprendimiento de moda, también es toda una influencer. Cuenta con 136 mil seguidores en Instagram, donde comparte postales de su día a día, sus viajes, looks y ocasionalmente algunas postales de sus padres, que se separaron en 2005.

Manuela, la hija mayor de Sanz, fruto de su relación con Jaydy Michel. Instagram @manuela.snzm

Alexander, el músico que sigue los pasos de su padre

El segundo hijo del cantante español se llama Alexander Sánchez y tiene 20 años. Sin embargo, su existencia se hizo pública recién en 2006, tres años después de su nacimiento. Alex fue fruto de una relación extramatrimonial que tuvo el cantante con la diseñadora de modas de Puerto Rico, Valeria Rivera, ya que en esa época en la que él estaba casado con Michel.

Alexander es el segundo hijo de Sanz fruto de un fugaz romance con la modelo Valeria Rivera Instagram @kydarii

“Kyd”, como se hace llamar, siguió los pasos de su padre y decidió dedicarse a la música. Toca la guitarra, el trombón y también canta. En su Instagram tiene videos con sus proyectos y además en algunas ocasiones acompañó a su padre durante sus giras.

Dylan, el tercer hijo de Sanz, fanático del fútbol

El intérprete de “No me compares” se convirtió en padre por tercera vez en julio de 2011. Mientras estaba en pareja con Raquel Perera nació, en Nueva York, Dylan, que ya tiene 11 años. El pequeño fue testigo del casamiento de sus padres en mayo de 2012 en una finca de Jarandilla de la Vera, en la provincia española de Cáceres.

Alejandro Sanz y su hijo Dylan Instagram @alejandrosanz

El niño es muy compañero de su padre y disfruta de compartir muchas cosas con él. Es fanático del fútbol, principalmente del Real Madrid. Semanas atrás recorrió con su padre las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu e incluso se animó a patear al arco con la camiseta número 9, demostrando sus habilidades con la pelota.

Alma, la hija menor de Alejandro Sanz

La hija menor de Sanz y Perera se llama Alma, y nació Madrid en julio de 2014. Tiene ocho años y de acuerdo a un video que compartió su madre en las redes, toca la guitarra, por lo que, quizás, siga el camino artístico de su padre.

Alma, es la hija menor de Alejandro Sanz y Raquel Perera Instagram @alejandrosanz

Si bien el matrimonio se rompió en 2019, después de siete años de amor, y él comenzó una relación con Rachel Valdés, Perera tomó la decisión de mudarse con sus dos hijos, Dylan y Alma, a Miami para que tuvieran la oportunidad de crecer cerca de su papá.

A sus 54 años, cantante disfruta plenamente de su rol de padre. En un posteo que hizo en marzo por el día del padre, definió a Manuela, Alexander, Dylan y Alma como “la música de su vida”.

LA NACION