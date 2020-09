Alex Caniggia tras su escándalo policial en el Cantando: "Siempre dejo huella"

Alex Caniggia utilizó las redes tras su escandalosa participación en el Cantando 2020 Crédito: Instagram

Alex Caniggia volvió a pisar la pista del Cantando 2020 el pasado martes y protagonizó un escándalo que sorprendió a todo el estudio. Durante la última edición del reality musical, dos patrulleros llegaron al canal para notificarle al influencer sobre una causa en su contra y el episodio fue registrado por las cámaras. "Yo no sé nada sobre esta situación", comentó en ese momento. Horas más tarde, arrojó una indirecta en sus redes sociales.

"En el escenario soy una estrella... Donde canto siempre dejo huella. Me da lo mismo estar en Roma o en Marbella... Mi brillo al mundo destella", escribió luego de su presentación, en la que Caniggia optó por interpretar "Un estate italiana", el himno del Mundial de Italia 90 en el que su padre, Claudio Caniggia, precisamente brilló como jugador.

Si bien desde el piso consideraron que la elección de la canción tenía que ver con algún afán por la época gloriosa de su padre, el joven fue contundente: "Yo no soy tan viejo. Solo vi algunos videos, pero no soy muy futbolero. De mi vida privada decidí dejarlo ahí. No soy de ningún cuadro, pero la rompo jugando", aseguró.

Respecto de la notificación, quien habló con la prensa fue su representante y aseguró que desconocían el motivo por el que había sido enviada a la productora. "Trajeron una carta para que su abogado fuera al juzgado a notificarse", expresó.