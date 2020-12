Alfredo Casero: "Mandan los chorros, ese es el lugar aspiracional"

El actor participó de Mesa chica, por LN+ 17:05

El actor Alfredo Casero participó esta noche de Mesa chica, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, y opinó sobre las últimas noticias del país, entre ellas, el crimen del hombre armenio en Retiro, en manos de un adolescente de 15 años."Realmente me duele en el alma, me da bronca que un pibe mate, pero también me da bronca la inactividad de la gente que tiene que hacer y parar esta porquería".

El actor hizo una comparación con la sociedad inglesa. Casero opinó que, en ese país, las personas aspiran a parecerse a la nobleza e intentar mantener una buena educación. "La gente quiere ser mejor e imagina que son los que están ahí arriba", dijo. En oposición a esto, consideró que en la Argentina "mandan los chorros, ese es el lugar aspiracional".

En esta línea, criticó la decisión del Gobierno de haber liberado cuatro mil presos al inicio de la cuarentena, y lo consideró un error en la política de seguridad nacional. Además, sostuvo que no ve un "interés profundo" en la gestión de Alberto Fernández de enfrentarse con las mafias.

Con una fuerte crítica a la figura de Alberto Fernández, Casero lanzó: "El balance del año de gestión es un desastre. Este hombre lo único que hace es decir sandeces. Nos despertamos todos los días viendo dónde nos pegan y de qué manera vamos a sobrellevar cada día tratando de no escuchar".

Pero, también, apuntó contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta. "En este momento no hay lugar para gente tibia", manifestó. Y continuó: "El consenso muchas veces es algo muy jodido, porque con gente imposible de llevar te deja mal parado".

Respecto a lo que fue el desborde en la despedida de Diego Maradona, calificó: "Hay una cultura de imbecilidad futbolista, donde te das cuenta que un montón de gordos panzones con bermudas gobiernan el país, porque se llevan puesto la Casa Rosada. Eso te demuestra que a nadie le importa un pito la pandemia".

Y, por último, en una clara alusión al Presidente, concluyó: "Un tipo con un megáfono pidiéndole a un montón de barrabravas -porque él se cree que es un futbolero y un barra- nos representa en el mundo como lo más bajo, lo más inestable y vergonzoso. Tengo mucha pena, ya no por este año. Este Gobierno era absolutamente de esperar".

