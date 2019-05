Alyssa Milano convocó a una huelga de sexo por el aborto legal

La actriz es una reconocida activista de los derechos de las mujeres en Estados Unidos

La semana pasada, entró en vigencia en Georgia, Estados Unidos, una ley que prohíbe la interrupción legal del embarazo una vez que se detecta el latido del corazón del feto.

La norma, que sería apelada en las próximas semanas, causó profunda indignación en el ambiente de Hollywood, dado que muchos estudios deciden llevar sus producciones a ese estado para aprovechar las facilidades impositivas que ofrece.

Alyssa Milano , conocida por sus actuaciones en ¿Quién manda a quién?, Charmed e Insatiable, acaba de proponer una polémica solución para combatir la implementación de esa ley: una huelga sexual.

"Nuestros derechos reproductivos están siendo borrados. Hasta que las mujeres no tengan control legal sobre sus propios cuerpos, simplemente no podemos arriesgarnos al embarazo. Únanse a mí no teniendo relaciones sexuales hasta que recuperemos la autonomía corporal", escribió Milano en su cuenta de Instagram.

La actriz es una reconocida activista de los derechos de las mujeres y ha sido una de las principales promotoras del movimiento #metoo en su país.