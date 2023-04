Amalia Granata habló del vínculo entre su hija Uma y Cristian “el Ogro” Fabbiani: “Ya no soy intermediaria”

escuchar

El sábado 22 de abril, Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani celebró sus 15 años con una megafiesta que incluyó la presencia de amigos y familiares, una exclusiva decoración y tres cambios de vestuario. Sin embargo, lo más sorpresivo fue que el futbolista no asistió, aunque si se pronunció un día más tarde a través de un contundente posteo que realizó en sus redes sociales, y que finalmente borró. Si bien es de público conocimiento que la expareja tiene una muy mala relación, la diputada aseguró que ella incentivó el buen vínculo entre padre e hija: “Ya no soy intermediaria de nada”.

“No sé si fui buen padre, mal padre. Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormenta, que uno nunca sabe que le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió el exfutbolista en un posteo en Instagram. “Tuve que pasar mucha mie... que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años con tres hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo, pero todo lo que te toque vivir”.

El posteo de Cristián Ogro Fabbiani sobre el cumpleaños de 15 de Uma Fabbiani, la hija que tuvo con Amalia Granata Ig / @fabbianiok

Si bien borró el mensaje, el lunes Amalia y Uma estuvieron en LAM (América) donde además de rememorar la fiesta, hicieron hincapié en el vínculo con Fabbiani. “Si yo hablo es como que cada palabra que diga es usada en mi contra y te juro que no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él. Ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios”, expresó Granata en pos de asegurar que hoy su hija forja y mantiene sus propias relaciones. “Ya no soy intermediaria de nada porque ella tiene su propio teléfono con el cual que tiene su comunicación individual con quien quiera”.

Tras volver a repasar el posteo que hizo Fabbiani en sus redes, la diputada enfatizó: “Yo me siento en medio de una situación que te juro que no tengo nada que ver, al contrario. No quiero quedar como la buena de la película, pero hice mucho y se habló mucho con Uma en mi casa para que pueda recomponer la relación con el padre”.

Amalia Granata habló de la relación de su hija Uma con su padre, "el Ogro" Fabbiani

En esta misma línea, Estefanía Berardi la interrumpió para revelar la conversación que tuvo con “el Ogro” Fabbani al respecto: ”Dijo que ama a su hija con toda su alma, que le encantaría poder recomponer la relación. Él jamás le va a hablar mal de la madre y si siente un poco esto que da a entender en el posteo que hoy esa distancia sería por Amalia”.

“A Uma desde que nació le fomenté el vínculo con el padre, más allá de las diferencias económicas que teníamos con él en su momento”, recalcó Granata a la par que recordó todos los fines de semana que llevó a su hija a la casa de sus abuelos paternos en Ezeiza.

Amalia Granata junto a su hija Uma en la fiesta de 15 Ig / @leo_squarzon

En tanto, la adolescente, que decidió no invitar a su padre a la fiesta en la que sí estuvieron la madre, las hermanas y la esposa de él, aseguró que está enojada, aunque prefirió no ahondar en detalles: “Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado (el mensaje). Siento que fue innecesario el posteo y podría haber hecho muchas cosas antes de hacer el posteo, como decirme ‘Feliz cumpleaños’”.

Por otra parte, en una entrevista que dio con Socios del espectáculo (eltrece), Uma contó la contundente decisión que tomó con respecto a sus padres en las redes sociales y que advierte la mala relación que mantienen en este momento. “Preferí hacer lo que realmente siento, y me siento más identificada con Granata. Entonces decidí ponerme en Instagram Uma Granata, por temas familiares”, sostuvo la joven que ahora lleva su apellido materno en su usuario de la red social.

Uma se puso en apellido de su madre en su perfil de Instagram

La esposa del Ogro Fabbiani habló en medio de la polémica por su faltazo al cumpleaños de 15 de Uma

Si bien Fabbiani no estuvo en la fiesta de 15 de su primogénita, su mujer Gimena Vascon, si dijo presente junto a sus hijos. Se mostró con muy buena onda y se sacó fotos con la cumpleañera. Ahora, en medio de la polémica, rompió el silencio y en una conversación con Karina Iavícoli para Intrusos (América) opinó sobre la relación entre Uma y Cristian.

Gimena Vascon, actual pareja de Cristian Fabbiani, estuvo presente en la fiesta de 15 de Uma, junto a los dos hijos que tuvo con el Ogro Ig / @gimenavascon

“Sinceramente, es una situación muy triste y delicada para todos. Ojalá el tiempo ayude a cerrar heridas, y padre e hija puedan recomponer la relación porque todos somos familia”, le escribió Gimena en un mensaje de WhatsApp a la periodista, y añadió: “Desde hace 10 años que estoy con Cristian y siempre estuve del lado del amor y de unir a pesar de todo. Los adultos hicieron lo que pudieron en su momento y abrieron una puerta exponiendo más de lo que se debía. Hoy es muy difícil que no se hable y quizás tratar de que las aguas se calmen cuando los medios también hablan es complicado”.

LA NACION