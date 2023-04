Cristian Fabbiani fue lapidario con Amalia Granata: “El tiempo siempre pone la verdad sobre la mesa”

escuchar

Cristian Fabbiani, papá de Uma y expareja de Amalia Granata, estuvo en el foco de todas las miradas esta semana al no estar invitado al cumple de 15 de su hija. Por decisión pura y exclusiva de la anfitriona, el exjugador de River no pudo estar con ella en una noche muy especial y eso trajo a colación que los medios de comunicación estén al tanto de la intimidad de esta decisión.

Distanciado de Granata hace varios años, el conflicto entre el Ogro y Uma comenzó hace dos años y medio cuando el deportista decidió realizar un contundente posteo en sus redes sociales, que luego eliminó. Esto motivó al alejamiento entre ambos, sumado a que Uma tome postura en favor de su madre.

El Ogro Fabbiani rompió el silencio y apuntó contra Amalia Granata

En diálogo con el programa Intrusos, que se emite por América, la periodista Karina Iavícoli se expresó sobre el tema y admitió que pudo cruzar mensajes con el Ogro Fabbiani en estas horas, quien, en primera instancia, se mostró reticente al querer ahondar en detalles. “Uma es lo más lindo que tengo, pero el tiempo siempre pone la verdad sobre la mesa”, dijo Fabbiani.

Por otra parte, Iavícoli continuó con otro fragmento que le envió el Ogro donde se refiere al nulo diálogo que tiene con la mamá de su hija y a la “paciencia” que deberá tener para solucionar este inconveniente: “Uma es lo mejor que tengo, siento que se la tomó como un trofeo. Hace 15 años que no hablo con Amalia Granata. Tengo que tener paciencia”, sentenció el actual director técnico de Deportivo Merlo, club que milita en la tercera categoría del fútbol argentino.

Amalia Granata habló del vínculo entre su hija Uma y Cristian Fabbiani

En medio de un conflicto sentimental entre Uma y Cristian Fabbiani, Amalia Granata asistió al programa LAM donde analizó el momento y se desligó de responsabilidad, al asegurar que su hija ya es adolescente y puede tomar sus propias decisiones al respecto.

“Sí yo hablo es como que cada palabra que diga es usada en mi contra y te juro que no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él. Ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios”, explicó ante la atenta mirada de Ángel de Brito, conductor del ciclo.

Amalia Granata junto a su hija Uma en su festejo de cumpleaños número 15 Ig / @leo_squarzon

Y, en esa misma línea, reforzó el concepto: “Ya no soy intermediaria de nada porque ella tiene su propio teléfono con el cual que tiene su comunicación individual con quien quiera”.

“Yo me siento en medio de una situación que te juro que no tengo nada que ver, al contrario. No quiero quedar como la buena de la película, pero hice mucho y se habló mucho con Uma en mi casa para que pueda recomponer la relación con el padre”, sentenció la diputada, quien, según sus dichos, intentó recomponer la relación entre las partes, aunque la decisión final esté en manos de su hija. “A Uma desde que nació le fomenté el vínculo con el padre”, remató Granata.

