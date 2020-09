Amalia Granata elogió a El Dipy y sentenció: "A los políticos les falta calle"

La diputada provincial de Santa Fe, entrevistada en Intratables, instó a que distintas personalidades fuera de la política incursionen en la función pública Crédito: YouTube América TV

Horas después de que el Gobierno extendiera el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 11 de octubre, en el programa Intratables (América TV) abordaron uno de los temas más afectados colateralmente por la pandemia de coronavirus: la economía. En ese marco, Amalia Granata destacó que los políticos tradicionales no dimensionan lo que viven los ciudadanos. Además, la diputada provincial de Santa Fe instó a que distintas personalidades incursionen en la política.

Habiendo destacado que durante 20 años trabajó en la actividad privada, Granata sostuvo que existe una diferencia de percepción por parte de quienes están hace mucho en la función pública. En este sentido, se mostró abierta a que la política sume a personalidades de otros campos. "Me parece bien que haya gente de afuera de la política que se quiera involucrar. Sobre todo, siento que está bien porque es gente que está empapada de la realidad. Lo que me parece a mí es que el político tradicional o el que hace mucho que está en política está alejado de la realidad. Está metido en esa rosca que los aleja de la gente y del contacto con lo real. Yo antes de salir (ser elegida) diputada trabajé 20 años en el sector privado. Y el político, generalmente, está desacostumbrado a eso", expresó.

Luego de escucharla, Fabián Doman le hizo una repregunta para que se explayara y Granata completó su definición. "Sí, les falta calle. Antes de entrar (en la Legislatura santafesina) había trabajado 20 años en el sector privado. De hecho, mi pareja trabaja en el sector privado y sabemos lo que es trabajar en la actividad privada. Cuando te acostumbrás a vivir de lo público, que es lo que le pasa a la mayoría de los políticos, no entendés la realidad de la gente. Me pasa a mí ahora, a la hora de hacer leyes, sobre todo que tienen que ver con lo tributario, las entiendo porque las vivo", añadió.

A cuenta del contexto excepcional introducido por la pandemia, Doman le consultó cuál era su impresión como legisladora y qué expectativas tenía para lo que resta de su gestión. Granata señaló: "En los nueve meses que llevo como diputada ya presenté 72 proyectos con mi equipo. Es lo que esperaba y, como todo, hay cosas que me gustan, otras que no y otras que me sorprenden. Con la pandemia y la situación económica hice como un máster en Política acelerado".

La diputada se opuso a los dichos de El Dipy, que en distintos programas aseguró que "las personas honestas no llegan a la política", y lo invitó, al igual que a otras personalidades del mundo artístico y de las redes sociales, a sumarse a la arena política. "No todo el mundo es deshonesto en la política, no todo el mundo son malos ejemplos, hay gente que trabaja y lo hace muy bien. Lo invito a El Dipy a que se sume, porque la verdad que gente que piensa como él me encanta y gente que tenga calle, que tenga realidad, me parece que le va a hacer muy bien al ámbito político. Cuando escucho que cuestionan: '¿Y qué experiencia tiene?', yo digo que con los políticos que tenemos llegamos a esto, un país destrozado donde la mayoría de los niños son pobres", sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, Ernestina Pais le consultó cuánto ganaba como legisladora provincial y qué cantidad de personas formaban parte de su equipo. Granata destacó que integra tres comisiones (Seguridad, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas), tiene un equipo de siete asesores técnicos y reveló que su sueldo, tras la reducción del 50 por ciento, es de 148.000 pesos.