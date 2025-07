La pelea entre una funcionaria de Santa Fe y Amalia Granata en medio de la Convención Constituyente: “Mis tetotas son mías y originales”

Q ocupada estas en la convencion que te dedicas al puterio en Twitter porque de proyectos cero. Soy formoseña y vivo y trabajo aca, no como vos q vivis de los santafesinos y vivis en bs as. Che y vos cobras los dos sueldos o vas a ser Constituyente ad honorem? No seas casta eh! https://t.co/SWIwZyWWcS