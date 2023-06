Amnesia posconcierto: la ciencia explicó por qué algunos fans de Taylor Swift no pueden recordar sus shows

escuchar

Luego de la noticia que sorprendió a los fans argentinos de Taylor Swift, en el marco de su llegada al país en el mes de noviembre para brindar una serie de shows de su gira Eras Tour, sus seguidores ya iniciaron una revolución digital con el objetivo de conseguir sus entradas, cueste lo que cueste. Lo cierto es que la artista causa tal emoción previa antes de su primer concierto, que podría generar en sus espectadores lo que se conoce como “amnesia posconcierto”, advierten los expertos.

La adrenalina y el entusiasmo tras confirmarse la primera gira de la cantante estadounidense por nuestro país, despertó una gran incógnita acerca de algo que es muy común en los fans estadounidenses de Taylor, quienes mediante las redes sociales como Twitter o Reddit, aseguraron que no son capaces de recordar absolutamente nada de lo que sucedió en el show una vez que terminó. Esto fue objeto de estudio por la comunidad científica y encontró una respuesta sorprendente acerca de los comportamientos del cerebro ante tal elevado nivel de emoción.

La comunidad científica explica por qué los fanáticos de Taylor Swift no logran recordar sus conciertos (Fuente: Instagram/@taylorswift)

La revista Time, entrevistó a Ewan McNay, profesor asociado en el departamento de psicología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, quien analizó esta cuestión repetitiva en miles de espectadoras que padecieron el mismo tipo de amnesia y que en muchos casos, si no fuese por las grabaciones y fotografías no tendrían noción de que realmente estuvieron allí.

“(Fue) una experiencia fuera del cuerpo, como si realmente no me hubiera pasado a mí. Sin embargo, sé que sí, porque mi cuenta bancaria recibió un golpe de 950 dólares para cubrir el boleto”, reza uno de los tantos ejemplos del medio anteriormente mencionado sobre la vivencia de una fan luego de ver un show de Taylor. Frente a este tipo de reacción cerebral, el psicólogo de la Universidad Estatal de Nueva York, comentó: “Este no es un fenómeno específico de un concierto, puede ocurrir en cualquier momento en que te encuentres en un estado muy emocional”.

Según el especialista, desde que se anuncia un concierto de Taylor hasta que se lleva a cabo, la persona en cuestión que concurrirá a aquella presentación, atraviesa un alto nivel de estrés en el cuerpo y genera la misma respuesta en el cerebro que un shock emocional. Esto sucede en diferentes hábitos de la vida y pueden estar relacionados a situación como la pérdida de un ser querido, un casamiento, etc.

La "amnesia temporal" es un hecho común y suele perjudicar el buen funcionamiento de la norepinefrina, el neurotransmisor que se encarga de guardar los recuerdos (Fuente: Instagram/@taylorswift)

“Demasiada emoción te lleva al límite en términos de formación de recuerdos, y no podés crearlos”, destacó el psicólogo, quien aseveró que las neuronas asociadas a la memoria se activan de una manera indiscriminada. Es por ello que cuando se libera un neurotransmisor llamado norepinefrina, que se encarga de almacenar los recuerdos en la memoria, en estos casos de alto estrés emocional de alguna manera enloquece e impide su buen funcionamiento.

Si a esta experiencia se le suma el hecho de beber alcohol o consumir café, puede generar un combo perfecto que aportará a inhibir el almacenamiento de los recuerdos. Como advertencia para los fans, el psicólogo indicó que estar un “poco nervioso” ayudará a conservar ese evento en nuestros cerebros, pero un exceso, lo perjudicará por completo.

Sin embargo, el también profesor de psicología Robert Kraft, de la Otterbein en Westerville, Ohio, comentó que muchas ocasiones “nuestras expectativas son demasiado altas”, y por ello es importante considerar que “la memoria no es una grabadora”. “No recordar es en realidad un tributo a estar en el momento y disfrutarlo”, señaló el profesional a la revista Time.

LA NACION