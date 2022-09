Amor adulto: de qué trata la película danesa que es furor en Netflix

No caben dudas de que Netflix es una de las plataformas de streaming que mayor cantidad y variedad de contenido ofrece. Con frecuencia agrega distintas series y documentales de diversos géneros para entretener y satisfacer las necesidades de sus suscriptores. En los últimos días, estrenaron una película de origen danés, que tiene los elementos favoritos del público: misterio, romance, suspenso e infidelidades. Rápidamente, comenzó a pisar fuerte, causó sensación y alcanzó un cómodo lugar en el Top 10 de las más vistas.

Con el boom del streaming, las plataformas comenzaron una carrera a todo o nada para captar nuevos suscriptores y retener a los que ya consiguieron. La competencia esta es ofrecerles todo lo que quieran y para evitar que dejen de consumirlos. Para eso, renuevan constantemente el catálogo y agregan series originales con mega producciones, renuevan temporadas de algunos éxitos; suman contenido infantil, documentales basados en hechos reales, películas multipremiadas, entre tantas otras opciones. De lo que no hay dudas es que contenido hay de sobra y para todos los gustos.

Amor adulto, la nueva película que sumó Netflix a su catálogo (Foto: Captura de video)

Pero, también hay algunos estrenos que no pasan desapercibidos por el público. Hace unos días, Netflix agregó un film de Dinamarca que contiene algunos de los ingredientes más elegidos por su audiencia: amor, infidelidad, un poco de suspenso y una pizca de misterio. Muy rápido, la producción comenzó a escalar y se abrió paso entre la larga lista de títulos hasta que logró posicionarse entre los más vistos de la plataforma. Se trata de Amor adulto (Loving adults), una película dramática que mantiene los usuarios con la garganta en la boca por casi dos horas.

La historia que propone la cinta gira en torno a Christian y Leonora, un matrimonio con un hijo adolescente que aparenta estar muy enamorada y en un gran momento. Sin embargo, y como suele pasar en varios casos, muchas veces las apariencias engañan. “La delgada línea entre el amor y el odio, se vuelve mortal cuando una mujer descubre la aventura de su marido y ambos toman medidas extremas para conseguir lo que quieren”, sostiene la sinopsis oficial.

Amor adulto - Trailer

Amor adulto está basado en una novela titulada Hasta que la muerte nos separe (Kærlighed for voksne) escrita por Anna Ekberg. En el tráiler ya pueden verse los ejes centrales de la historia: engaños, decepciones, infidelidades, terceros en discordias, mentiras, verdades y como la relación de una supuesta pareja feliz puede desmoronarse y pasar rápidamente del amor más sincero al odio más profundo, traspasando todos los límites.

La película está disponible en Netflix y tiene una duración de casi dos horas. Asimismo, cuenta con un gran elenco encabezado por Dar Salim, Sonja Richter, Sus Wilkins, Mikael Birkkjær, Katinka Peterson, Lars Ranthe, Milo Campanale, Iris Mealor Olsen, Morten Burin, Salomon Stampe y Susanne Storm.

El drama danés tiene misterio, amor y suspenso (Foto: Captura de video)

En cuanto al rol de la dirección, fue cubierto por Barbara Topsøe-Rothenborg, reconocida por sus trabajos en los films: The Food Club, One-Two-Three Now! y The First Time. Por otra parte, el guion estuvo a cargo de Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich.