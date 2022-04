El nuevo descargo de las denunciantes de Ana Rosenfeld: “No queremos que esto les pase a otras”

A principios de la semana, Ana Rosenfeld quedó envuelta en una polémica luego de que un grupo de exclientas hicieran pública una denuncia en su contra. Lo que comenzó como una campaña en redes sociales rápidamente se trasladó a los medios. El lunes por la tarde en Intrusos (América) presentaron un informe en donde expusieron las supuestas malas conductas de la letrada. Luego de que la acusada se defendiera en la noche de LAM (América), las denunciantes fueron entrevistadas por Flor de la V y salieron al cruce.

Las denunciantes de Ana Rosenfeld hablaron nuevamente en Intrusos

Las tres denunciantes dieron inicio a su lucha legal acompañadas por los usuarios de Twitter, red social en donde este tipo de casos se viraliza rápidamente. De a poco, su reclamo cobró la suficiente relevancia como para llamar la atención de los medios de comunicación y, desde Intrusos, decidieron hacerse eco de la historia. Durante el informe presentado al comienzo de la semana, aseguraron que Rosenfeld estafó a un grupo de clientas y que, en consecuencia, ellas hicieron una presentación ante el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, manifestaron que la abogada de los famosos las hizo firmar un convenio que establecía que, en caso de poner fin a sus servicios, debían pagar una elevada suma en dólares. Una vez establecido dicho acuerdo, ignoraba sus llamados, se negaba a realizar reuniones, dejaba vencer plazos judiciales y no llevó a cabo todo lo prometido en los encuentros previos a tomar el caso.

Una de ellas incluso afirmó que, en el contrato inicial de honorarios, habían acordado una cifra del 7% pero, más tarde, la abogada lo modificó. “En las mudanzas, yo perdí ese documento y le pedí que me diera una copia. Cuando vi la copia, decía 15 por ciento”, aseveró.

Ana Rosenfeld fue acusada de estafar a sus exclientas PATRICIO PIDAL/AFV

Indignada, la acusada llamó al ciclo conducido por Flor de la V y recriminó que no la hubiesen contactado antes de compartir el informe al aire para confirmar la información. A continuación, aseguró que todo lo dicho se trataba de una estrategia de sus exclientas para evitar pagarle lo que le debían.

“Los convenios que yo firmo son absolutamente lícitos. A esta señora que dice que me tenía que pagar 100 mil dólares, que después firmamos una enmienda por una cifra mayor, le gané juicio en Primera, en Cámara y Corte, porque a esta señora le di literalmente un número que a ustedes no les entra en la cabeza y que me da vergüenza decirlo, pero arriba de los millones de dólares que ustedes no se pueden imaginar”, disparó indignada. Y recordó: “Yo no cometí ninguna falta antiética y fui su abogada casi diez años”.

“Yo no cometí ninguna falta antiética y fui su abogada casi diez años”, manifestó Ana Rosenfeld Archivo

El martes por la tarde, exactamente un día después que estallara el escándalo, las denunciantes volvieron a presentarse en el ciclo de América para redoblar la apuesta contra la letrada. Luego de exponer su caso una vez más, una de ellas dijo: “No hay un oportunismo de parte nuestro. No mediatizamos esto para lograr nada, simplemente es para advertir a otras mujeres de esta circunstancia. No queremos que esto le ocurra a otras mujeres. Es una situación compleja, horrible, vas a pedir una ayuda y es muy violento”.