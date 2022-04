Nicole Neumann se reencontró con sus hijas tras su viaje y les dejó un contundente mensaje a los haters

A pesar de que, a lo largo de los años, Nicole Neumann estuvo envuelta en un centenar de dramas y conflictos, actualmente optó por mantenerse lo más alejada posible. Con esto en mente, en el último tiempo estuvo enfocada en su relación con el piloto de carrera, Manuel Urcera, y en el cuidado de sus tres hijas -Indiana, Sienna y Allegra-, fruto de su relación con Fabián Cubero. Tras un hermoso viaje por Europa con su novio, la modelo se reencontró con las niñas y compartió con sus miles de seguidores las tiernas postales. No obstante, sin haberse liberado por completo de sus viejas costumbres, en la descripción sumó una pequeña indirecta a todos aquellos que la critican.

Nicole Neumann se reencontró con Sienna, Allegra e Indiana instagram @nikitaneumannoficial

A pesar de ser una madre dedicada que tiene a sus tres hijas entre sus principales prioridades, Nicole Neumann decidió dejarlas al cuidado de su padre para poder acompañar a su novio, Manuel Urcera, a Europa. El piloto de carrera debió viajar al viejo continente para asistir a un importante evento y la modelo aprovechó la oportunidad para visitar, una vez más, las hermosas calles de Milán, Italia.

Cada uno de sus paseos quedó registrado en su cuenta de Instagram en donde mostró los clásicos looks que lució durante los diversos eventos, las postales de los paisajes y locaciones que más llamaron su atención, los pintorescos detalles del hotel y -como no podían faltar- las románticas salidas que organizó junto a Urcera.

Nicole Neumann acompañó a Manuel Urcera a Europa instagram @nikitaneumannoficial

El increíbles look de Nicole Neumann mientras recorría Milán instagram @nikitaneumannoficial

El viaje fue una experiencia inolvidable para la feliz pareja pero, sin embargo, el sentimiento agridulce de estar separada de sus hijas siempre estuvo presente. Por eso, la alegría que sintió Nicole al poder reencontrarse con las niñas fue absoluta. Fiel a su costado de influencer, llevó a sus casi dos millones de seguidores al tan esperado encuentro.

Con un video publicado en sus historias, anunció que ya estaba en camino para ir a buscarlas a la casa del exfutbolista y escribió: “Yendo a buscar a mis amores que tanto extrañe”. Una vez junto a ellas, aprovecharon el sol otoñal y decidieron salir a almorzar. Con ganas de compartir el bello momento con sus fans, Neumann subió un par de fotos en donde se la puede ver rodeada por las niñas y con una enorme sonrisa.

En la descripción de la publicación, habló sobre la emoción de volverlas a ver después de tantos días separadas, aseguró que ya tiene pensado un viaje para fin de año en donde están incluidas tanto ellas tres como Urcera y, de paso, aprovechó para responder a quienes la criticaron duramente por no haberlas llevado a Europa.

Tras su viaje por Europa, Nicole Neumann fue a buscar a sus hijas instagram @nikitaneumannoficial

El mensaje de Nicole Neumann tras reencontrarse con sus tres hijas instagram @nikitaneumannoficial

“¡Un break en el colegio para almorzar con mami! Si no fuera por el colegio (la educación es todo, más allá de que comienza por casa), y que para mi viajar te enriquece, te abre la cabeza, te nutre, creces y otras “cosillas”, las llevaría siempre y a donde vaya conmigo”, tipeó. Y agregó: “Como tantos viajes que hemos hecho juntas, hay una agenda por delante para seguir viviendo aventura juntas y eso me da mucha ilusión”. Con un toque de humor, finalizó: “Sé que ya están preparando las valijas”. Aunque aún no se sabe qué destino eligieron, es claro que vivirán una gran experiencia como familia.