Ana Rosenfeld dijo que fue víctima de Juan Darthés: “Me dijo cosas que nunca conté”

Luego de que la Justicia de Brasil confirmara que se retoma el juicio contra Juan Darthés, Ana Rosenfeld sorprendió con una revelación sobre el actor, quien tiene una denuncia por abuso sexual en ese país impuesta por Thelma Fardin. En LAM (América TV), repasaron las imágenes del exprotagonista de las novelas argentinas mientras estaba en una playa a pocas horas de darse a conocer la decisión del reinicio del juicio.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito, la letrada hizo un análisis de lo que significaba la reanudación del juicio contra el actor después de que el tribunal se declarara “incompetente” en febrero pasado. “Me genera un rechazo verlo ahí”, lanzó Nazarena Vélez. El actor está instalado en Brasil desde 2018, cuando se originó la denuncia de Fardin contra él por acoso sexual. “Se metió al agua, salió y se fue”, indicaron en el programa.

Acto seguido, Rosenfeld hizo una declaración que impactó a los presentes. “A mí me produce un terrible rechazo verlo, porque yo fui víctima de él también. Yo confié en su palabra. No solamente en la de él, sino también en la de su grupo familiar, cuando tomé la decisión de defenderlo en el tema de Calu Rivero”, reveló la abogada. La actriz denunció al actor a propósito del movimiento #MeToo cuando expresó que fue acosada mientras interpretaba su personaje de Natacha en Dulce Amor.

Juan Darthes fue denunciado por Thelma Fardin en Brasil en la causa por abuso sexual

Por otra parte, De Brito le consultó si en ese momento, cuando había decidido representarlo ante la Justicia, había hablado con su esposa, María del Carmen Leone. “Cuando tomé la decisión [de defenderlo] en todo momento estaba tanto él como su mujer pendientes”, sostuvo la letrada. El conductor aseveró que la esposa del actor estuvo “muy presente en su carrera” a lo largo de su vida. “La primera que me contacta fue ella, diciéndome que se estaba difamando el nombre de él, porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar nunca y que cada vez se hablaba menos”, indicó la panelista del ciclo.

En esa línea, contó que el principio de todo esto era independiente a lo que estaba grabado o a las escenas que a Rivero le generaban incomodidad. “Era que los besos eran cada vez más profundos y eso es lo que verdaderamente a Calu le molestaba”, añadió sobre lo que en su momento trascendió de la denuncia de la actriz.

Anda Rosenfeld reveló que fue “víctima de Juan Darthes”

Además, explicó que el día que Darthés se enteró que “iba a ser denunciado” lo llamó para advertirle, pero se llevó una gran sorpresa con una revelación que le hizo y que está en manos de la Justicia. “Él me dijo cosas que yo nunca conté, nunca ventilé, simplemente me limité a dar un paso al costado en la defensa. Siempre digo que si me hubiesen llamado a declarar en uno de los juicios, yo hubiese estado presente, porque las palabras que tuve en ese momento que son las que después me costaron la situación en la que hoy me encuentro…”, agregó sobre la suspensión de la matrícula por parte del Colegio de Abogados de Capital Federal por violar el secreto profesional.

La abogada agregó que las cosas que le expresó Darthés, las “dijo en Tribunales” cuando fue citada. Ante la decisión de renunciar a la defensa del actor, explicó que la familia no se tomó a mal la situación. “Me dijeron: ‘entendemos tu renuncia’. Pero no solo eso, sino que yo seguí siendo su abogada porque, procesal y éticamente, me corresponde seguir defendiéndolo durante diez días hasta que él asumió una nueva representación letrada. No lo abandoné”, explicó.