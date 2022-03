Hotel de los famosos: tras ser eliminada, Militta Bora reveló el filoso apodo que le puso a un participante

Este fin de semana, la cantante Militta Bora resultó ser la primera eliminada del reality show El hotel de los famosos (eltrece). Querida por sus compañeros y conciliadora entre los que no se llevaban bien, la intérprete no pasó la prueba física y cayó ante la bailarina Kate Rodríguez. Este lunes, fue invitada al programa Socios del espectáculo, donde dio su candidato a ganar el concurso y lo argumentó.

Ante la pregunta de Graciela Alfano sobre a quién echaría del certamen, Bora contestó que a Leo García o a Kate. Otra vez consultada por la columnista del ciclo, la mediática se inclinó por Rodríguez, sobre quien aseguró que “no la está pasando bien”. “Había mucha mala onda (con ella)”, añadió.

Disconforme con su respuesta, Alfano le repreguntó a Bora: “¿Quién te molestaba más?”. Ante esto contestó que ella es conciliadora, pero se quedaba con un participante, y reveló el apodo que le pusieron al actor dentro del certamen: “Sí te puedo decir que es una amenaza para todos Rodrigo Noya, porque es muy inteligente. A nivel físico se cuelga, se trepa. No pesa nada. Le decíamos la ‘ratita fit’ . Ardilla. Ardi”.

Rodrigo Noya, uno de los participantes del "Hotel de los famoos" Gruppo Building

Luego, Bora habló sobre su paso por el reality y admitió que le gustaría volver en el repechaje: “Es una experiencia re intensa. Sobre todo. el primer día que es la auto nominación. La mayoría estábamos casi sin dormir de los nervios. Yo estaba con unos temas femeninos que también influyen en el rendimiento. No teníamos como un programa de: ‘che, vamos a jugar a esto’. Todo era factor sorpresa”. A su vez, explicó con quién tenía relación antes de entrar al show: “Yo ya la conocía a Silvina (Luna) y a Majo (Martino). Veníamos hablando a full. También a Leo, a Melody (Luz) que fue compañera mía en ‘Sex’”.

El filoso apodo que Militta Bora le puso a un participante del "Hotel de los famosos"

Respecto de su rápida salida, Bora señaló: “Hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve en ese momento. Mucha gente decía ‘no sabe sumar, era la cuenta obvia’. Obvio, ustedes lo ven sentados de su casa con el diario del lunes”. En tanto, la cantante admitió que no tener el celular consigo la hizo relajarse y “desconectar”. “Para mí, estaba en una colonia de vacaciones. Yo fui a disfrutar”, confesó.

¿Quién le escribió al salir del ‘Hotel’?

La periodista Paula Varela le preguntó a Militta si había recibido un mensaje de su exnovio Daniel Osvaldo cuando volvió a tomar su smartphone. “Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso”, cantó Bora para contestarle a la columnista. Luego, la cronista indagó: “¿Fue un mensaje en positivo, o un ‘para qué te metiste’?”.

Visiblemente incómoda, la entrevistada respondió: “¿Pero qué tiene que ver acá? Estamos hablando del hotel y los mensajes. Pali, me extraña. Pasaron mil años. Actualizate. No seas obsoleta. Esa pregunta ya es medio antigua. (...) No es todo drama, que siempre te escribe un ex”.

Acto seguido, Mariana Brey salió a respaldarla: “Te trae malos recuerdos...”, a lo que Militta dijo: “Me rompe las pel... bol..., mas de cinco años, tuve 20 mil novios. Es como que yo te siga preguntando de algo de hace 10 años. No es que tuve una familia, fue uno más en el río. No tiene nada que ver con ‘El hotel’”.

Militta Bora Chano Charpentier