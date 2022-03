Thelma Fardin viajó a Brasil para pedir justicia en la causa contra Juan Darthés y la acompañó Anamá Ferreira

A un mes de la anulación del juicio que inició Thelma Fardin contra Juan Darthés en Brasil por abuso, la actriz viajó a ese país acompañada de su abogada, Carla de Andrade Junqueira, Anamá Ferreira y Melania Buero, una amiga suya. La exfigura de Patito feo compartió las imágenes en Instagram donde reveló que ya está en San Pablo, “en busca de justicia”.

“Ya aterrizadas en San Pablo con mi abogada y mis compañeras en busca de justicia”, escribió la actriz debajo de la postal que subió en las últimas horas en la red social, donde arrobó a sus acompañantes. Horas más tarde, ya instalada en el país vecino, la interprete sorprendió a sus seguidores con una postal en el consulado argentino de la ciudad paulista.

Fardin viajó a Brasil luego de que el Tribunal Superior de ese país decidiera llevar el juicio “a fojas cero”, con el justificante de que no había jurisdicción, y declarara la incompetencia del fuero federal en el caso. La actriz había iniciado acciones legales contra el actor en la causa de abuso que presuntamente fue cometido durante una gira teatral en Nicaragua. El fallo se dio tras las declaraciones de varios testigos, por lo que la causa se encontraba en su etapa final.

La actriz compartió una publicación en su cuenta de Instagram Instagram @soythelmafardin

Después de esta enterarse de tal resolución, la actriz emprendió la búsqueda de una representante en ese país y, pocos días después, confirmó que su abogada sería Andrade Junqueira, una especialista en Derecho Internacional y cuestiones de género. Fue así que también agradeció el apoyo de la exmodelo y empresaria, Anamá Ferreyra, quien la habría ayudado a entrar en contacto con la letrada. “No más sola en Brasil. Gracias Anamá por ser puente”, compartió.

Las actrices a su llegada a San Pablo, Brasil Instagram @soythelmafardin

Sobre el fallo, la actriz publicó un video en las redes donde lamentaba que se diera marcha atrás en la causa. “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua y ahí dijeron que había que juzgarlo. Después este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, relató y continuó: “Después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan: ‘no, no hay jurisdicción’, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema?”.

Tras esta decisión, Thelma se mostró dispuesta a intentar por todos los medios posibles que el juicio se reanude. “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local. Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”, añadió en el mismo video.

La actriz se reunió con el cónsul argentino en San Pablo Instagram @soythelmafardin

En su perfil de Instagram, compartió en las últimas horas una fotografía con el cónsul argentino, Luis Kreckler, en la sede diplomática. Según informó Télam, se reunirá mañana con el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el que frenó en la recta final el juicio contra Darthés por abuso sexual. Luego, se encontrará con el embajador argentino en ese país, Daniel Scioli, en la ciudad de San Pablo, con Amnistía Internacional local y el colectivo de actrices brasileñas.