Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Paulo Vilouta: “Hay que poner las cosas en su lugar”

Alberto Fernández participó anoche de una entrevista por YouTube con el streamer Pedro Rosemblat, con quien dialogó sobre el laboratorio Pfizer y el porqué de la negociación fallida. Ante esto, se generó un debate en Intratables (América) en donde el periodista Diego Brancatelli defendió la opinión de Fernández y tuvo un cruce con su compañero Paulo Vilouta, quien criticó tanto al presidente como al Rosemblat.

“¡Bájense del fanatismo!”, disparó Vilouta. “No es fanatismo, es que estamos hablando de algo sin saber. Yo tampoco puedo opinar, quiero saber qué es. Algún día lo sabremos”, contestó Brancatelli haciendo referencia a las causas por las cuales no se firmó el acuerdo y que Alberto Fernández catalogó de “exigentes”. “Ese enigma lo tiene que explicar, porque sino vos abrís una puerta para que digan cualquier cosa”, aseguró Vilouta.

“El acuerdo sigue hoy y si vos violás el acuerdo de no revelar esas cuestiones que son confidenciales, se cae esa negociación. El presidente lo dijo mil veces, si ustedes no lo escucharon es porque tienen problemitas, ¡dijo que no se podía firmar el acuerdo porque era escandaloso! No corramos el eje o van a terminar entregando las Malvinas como quería Patricia Bullrich”, se defendió Brancatelli.

“No le puedo pedir al youtuber que labure de periodista, pero sabés qué se le pregunta: ‘¿Señor presidente, cuál es el motivo por el cuál no se pudo firmar?’”, disparó Vilouta. “No desmerezcas a los colegas, porque ese es un laburo seguido por mucha gente que aprecia y que valora. No desmerezcas a los colegas. No le digas ‘el youtuber’ porque es un periodista que le hizo una nota al presidente y vos no se la hiciste”, lo cruzó Brancatelli.

“¡A mi me jode que lo desmerezcas! A mi me jode porque le tengo un gran aprecio y es un gran periodista. Tratalo como corresponde, no lo voy a aceptar”, continuó muy enojado Brancatelli. “Bueno, vamos por partes”, se metió el conductor Fabián Doman al ver que la discusión se tornaba cada vez más violenta. “Pero hay que poner las cosas en su lugar, ¿desde qué lugar Vilouta habla así de los colegas?”, concluyó Brancatelli.

Pedro Rosemblat, es un joven comediante kirchnerista reconocido por su personaje de “El cadete” en C5N, como movilero para Roberto Navarro en El Destape y que actualmente tiene 90.700 suscriptores en su canal de YouTube en donde realiza resúmenes semanales llamados “Esta semana en Springfield”.

LA NACION