Andrea fue desvinculada de Gran Hermano y salió a pedir disculpas tras los dichos contra Luciana

Cada vez falta menos para la esperada final de Gran Hermano 2025 (Telefe) y el clima está revolucionado, pero no solo adentro de la casa, sino también afuera. En este contexto, reingresaron algunos exhermanitos para ayudar a sus compañeros y dos de ellos, Bati y Petrona, duraron muy poco tiempo porque fueron expulsados. Pero quien también quedó afuera antes de lo deseado fue Andrea, quien jugó con Sandra, la última eliminada. Sin embargo, tras su paso por la casa, publicó un polémico mensaje en su cuenta de X contra Luciana, que también ingresó con ella, y tuvo que pedir disculpas con un contundente video.

El video completo de Andrea sobre sus dichos ofensivos y su desvinculación de Gran Hermano

En su cuenta de X, la exjugadora escribió un mensaje contra su compañera: “Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios, cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip”. Fue tan grande el impacto que causaron esas palabras que su cuenta de X quedó desactivada.

El tuit de Andrea en contra de Luciana (Foto: Captura X)

A raíz de esto, Andrea publicó en su cuenta de Instagram un video con el que pidió disculpas sobre sus declaraciones: "Un abrazo a los ex Gh que quieren limpiar su imagen a base de mis errores por 2 segundos de clip!“. Además, se refirió a los rumores que aseguraron que quedó desvinculada de Gran Hermano por lo sucedido: “Siempre doy la cara, no me escondo de nada, y nadie me baja de ningún lado, soy yo la que se desvincula porque no sirvo para caretearla, ni me interesa ser políticamente correcta. Me equivoco sí. Pido disculpas y sigo. Lo mío es el barrio, el fitness y la gente que me ama. El que esté libre de pecado… Les mando un beso grande!“.

Hasta el momento, la producción del programa no se refirió a lo sucedido y no aclaró si efectivamente la desvinculación fue una decisión del canal o de la exparticipante.