Eugenia se tuvo que disculpar a pedido de Gran Hermano por un desafortunado comentario

Eugenia Ruíz recibió una dura advertencia por parte del Big de Gran Hermano. Es que la participante santiagueña volvió a mencionar la tragedia de los Andes, sucedida en el año 1972, para ejemplificar un comportamiento de Katia “La Tana” Fenocchio y Petrona Jerez.

La pelea entre Katia y Eugenia donde se mencionó la Tragedia de Los Andes

Esto provocó, en primera instancia, que las dos participantes aludidas por el comentario expresen su total repudio dentro de la casa y en el confesionario. Tras ello, el Big apuntó contra Eugenia y le pidió que se retracte, en vivo, enfrente de sus compañeros.

Qué dijo Eugenia sobre el desafortunado comentario

Con un tono de voz apenado, aunque con cierto resquemor por la pelea que mantuvo con Katia, la extrovertida participante pidió perdón por la cita de este acontecimiento trágico.

“Lejísimos está en mi frivolizar semejante tragedia, de la cual yo soy fanática de todos los sobrevivientes, por todo lo que han tenido que pasar en semejante situación límite”, indicó.

En esa misma línea, agregó: “Es un ejemplo desafortunado, demasiado específico, lo he tomado de un dicho que alguien me dijo ‘el traidor en el llano, en la montaña te asesina’“.

Eugenia Ruíz, apuntada por el Big de Gran Hermano

En un breve descargo, Eugenia continuó: “Me he querido referir a la Tana. Pido disculpas. No tiene nada que ver con ellos (por los sobrevivientes). A ellos los admiro de sobremanera, no tiene nada que ver, he estado mal en poner ese ejemplo".

Finalmente, Ruíz continuó con su ira contra Katia y siguió machacando contra su estrategia, hasta que el Big la cortó en seco y prefirió poner un manto de tranquilidad al asunto que escaló en los últimos días, a muy poco de la finalización del certamen televisivo.