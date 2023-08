escuchar

El 17 de agosto, Mariano Caprarola murió en la clínica porteña Medicus. El analista de moda de 49 años se encontraba internado tras haberse sometido a un procedimiento llamado litotricia, para la eliminación de cálculos renales. Sin embargo, todo se complicó: sufrió un shock hemorrágico que derivó en un paro cardíaco fatal. Al conocerse la noticia, el abogado Fernando Burlando denunció a Aníbal Lotocki por homicidio y, de esta forma, el cirujano “de los famosos” quedó sumó un nuevo problema. Ahora, la esposa del acusado, María José Favarón, salió en su defensa y tuvo una desafortunada frase con Caprarola.

Sus palabras llegaron en un momento de tristeza. A la muerte de Caprarola se suma el delicado cuadro que atraviesa Silvina Luna. Sobre ella, el propio Caprarola había dicho que, por haberse operado con Lotocki, se encontraba en el mismo camino que ella, ya que el tratamiento le había provocado supercalcemia, insuficiencia renal incipiente y síndrome de Asia.

Mariano Caprarola murió a los 49 años Instagram: @caprarolamariano

En esta línea, María José Favarón habló ante el micrófono de A la tarde (América) y, como suele hacer, defendió a su esposo ante las acusaciones que lo relacionan con el fallecimiento del analista de moda, con el que la pareja mantuvo una estrecha relación.

“Vayan e investiguen de qué murió Mariano. La historia oficial dice que falleció de un shock hemorrágico, es la primera historia que salió y la dijo Ángel de Brito. Investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mí y pretenden que yo diga algo? No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión”, indicó.

María José Favarón habló de la muerte de Mariano Caprarola: "No falleció con Lotocki"

Asimismo, negó categóricamente que el médico tenga un “banca judicial” para evitar las consecuencias de sus actos. Al respecto señaló que, si así fuera, no estaría inhabilitado para ejercer la profesión, como es su situación actual.

“No hay veneno, yo no estoy envenenada. No existe eso. No quiero hablar de él porque me quedo con lo mejor, con el mejor recuerdo de él y de su entorno. Con Mariano nunca tuvimos un litigio, jamás. Él a mí nunca me dijo ‘tengo temor’”, respondió la también asistente de Lotocki, acerca de la sustancia que Caprarola denunció públicamente que le había colocado.

Aníbal Lotocki fue denunciado judicialmente por mala praxis. Actualmente se encuentra inhabilitado para ejercer la medicina. (Fuente: ARCHIVO)

Respecto a la relación que la unió con la víctima, María José indicó que se comunicó con su entorno, ya que la noticia fue un verdadero shock tanto para ella como para su esposo. Por último, dejando de lado la conmoción del caso, fue contundente con su defensa: “¿Por qué me vienen a preguntar a mí? Si no falleció con Lotocki“. Sus palabras causaron gran repercusión, ya que, una vez más, desestimó que el médico haya causado mala praxis en los pacientes que lo denunciaron tanto en los medios como ante la Justicia.