Qué dijo Darín del nacimiento de su nieto
El reconocido actor compartió su alegría ante la llegada del integrante más joven de la familia; los padres primerizos permanecen en España junto a sus seres queridos
El actor Ricardo Darín compartió la alegría de su círculo íntimo tras el nacimiento de su nieto, hijo de El Chino Darín y de la actriz Úrsula Corberó. El protagonista de El Eternauta mantuvo contacto con la prensa para detallar la situación actual de la familia.
Ricardo Darín expresó su felicidad de manera directa y aseguró: “El bebé es precioso y está muy bien”. El mensaje del actor llegó este martes tras la consulta de LA NACION. El nacimiento tuvo lugar el lunes cerca de las 11 horas. La madre del niño, la actriz Úrsula Corberó, también presenta un excelente estado de salud según las palabras del abuelo primerizo.
El testimonio del artista también trascendió a través de una comunicación con el programa Desayuno Americano en la señal América. El periodista Luis Bremer difundió las palabras del actor sobre la llegada del pequeño. Darín aseguro que estaban “todos muy felices”. El intérprete se instaló en territorio español con el objetivo de acompañar a su hijo y a su nuera durante los primeros días de vida del bebé. En este viaje lo acompañan su esposa Florencia Bas y su hija menor, la diseñadora Clara Darín.
Cómo se comunicó la noticia y un polémico pedido de discreción
El actor reveló detalles sobre el momento en que conoció la futura paternidad de su hijo. Chino Darín comunicó la novedad a su padre con antelación para organizar cuestiones de logística familiar. Pero el joven solicitó un silencio absoluto hasta los tres meses de gestación. El protagonista de la obra Escenas de la vida conyugal recordó esta etapa en una entrevista con el medio El País de Uruguay.
En aquel diálogo, el intérprete admitió su emoción ante la noticia, aunque mantuvo la prudencia solicitada por su hijo. El actor relató: “Él decidió no hacerlo extensivo”. Esta reserva generó una situación particular dentro del hogar de los Darín y el artista recibió un reproche amistoso por parte de su esposa debido al secreto guardado. Ricardo Darín recordó la frase de Bas: “¿Cómo no me contaste?”. El actor justificó su accionar por el pedido expreso de su hijo para evitar filtraciones prematuras.
El anuncio oficial en las plataformas digitales
Úrsula Corberó eligió la red social Instagram para confirmar su embarazo el pasado 9 de septiembre. La protagonista de la serie La casa de papel subió una fotografía que despejó las dudas de sus seguidores. La actriz escribió una frase corta: “Esto no es IA”. La pareja decidió transitar el resto de los meses con un hermetismo marcado. Ambos evitaron las declaraciones públicas constantes y solo compartieron registros mínimos del avance del proceso.
Los rumores sobre el sexo del bebé crecieron debido a diversas señales en el entorno digital. La actriz publicó una imagen de calzado infantil de color celeste durante una visita a Buenos Aires en noviembre. Días atrás, Clara Darín subió una fotografía de una prenda de vestir del mismo tono. Estas publicaciones sugirieron el sexo masculino del recién nacido. Hasta el momento, los padres no informaron el nombre elegido para el niño ni realizaron publicaciones tras el parto.
