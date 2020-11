Andrea Rincón habló sobre su presente amoroso: "Estoy demasiado sola"

Andrea Rincón fue entrevistada por Jey Mammon en Estelita en casa. En una charla pícara, recordó sus relaciones pasadas y habló de su situación romántica actual

Andrea Rincón fue la invitada de este jueves en Estelita en casa, el ciclo que conduce Jey Mammon por América. Entre otras confesiones, reveló que está sola y espera al amor de su vida.

"Estoy sola, pero muy sola, demasiado sola. Pero estoy esperando el amor, el amor de verdad, el de toda la vida", expresó. "Con el tiempo me di cuenta de que el sexo está sobrevaluado -agregó-. En el único momento que la paso sobrenatural es cuando hay amor".

Además, la actriz contó que se tatuó el nombre de dos de sus exnovios: "Yo me tatué a dos y el tercero es la vencida, porque me voy a volver a tatuar a mi hombre, a mi amor. Al que venga, que ya lo tengo ahí en la mira", dijo, insinuando que piensa en alguien en particular. "¿Ya le hiciste saber que es el hombre de tu vida?", repreguntó Mammon, en la piel de Estelita. Rincón, misteriosa, contestó: "Sí, después te cuento".

Por último, habló sobre sus relaciones pasadas: "Estuve muchos años de novia, alimentando un amor que fue muy grande para mí, pero no fue la única vez que estuve enamorada. Siete años estuve. Con Sergi estuve dos años, pero también estuve muy enamorada", aseguró, en referencia al cantante de Miranda.