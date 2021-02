Andrea Taboada protagonizó otro duro cruce con Yanina Latorre: “Pobre señora”

Continúa el ida y vuelta entre las “angelitas” Andrea Taboada y Yanina Latorre. En esta oportunidad, la histórica panelista de Ángel de Brito contestó una publicación que hizo Yanina en sus redes sociales haciendo alusión a su pelea.

“¿Con Taboada por qué se rompió la amistad?”, quiso saber una seguidora de Latorre. Yanina le respondió: “Una pena, enloqueció conmigo y juro por mis hijos que es a la única angelita a la que no le hice nada”.

Indignada, Andrea Taboada no lo dejó pasar y salió a responderle desde su cuenta de Twitter. “Me mandan esto y digo que mentirosa pobre señora. Y me mata ‘a la única’, me da pena. Bueno es eso”, disparó. Y añadió: “Bueno algo reconoce…”.

Me mandan esto...y digo que mentirosa pobre señora...y me mata..."a la única" me da pena...bueno es eso... pic.twitter.com/8kGhGHYw7n — Andrea Taboada (@andretaboada) February 27, 2021

Cabe recordar que el enfrentamiento comenzó cuando se descubrió que Dora, la mamá de Yanina Latorre, había viajado a Miami para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. “¿Cuándo sale el chárter para vacunarse en Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá?”, señaló irónicamente Taboada desde LAM.

Yo soy jodida, tengo mal caracter, soy peleadora, sostengo lo q pienso, me caliento, grito...pero no ando con tipos casados — Yanina Latorre (@yanilatorre) January 10, 2021

Tras el fuerte comentario, Latorre le respondió desde su Twitter: “¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal? Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito… pero no ando con tipos casados”.

LA NACION