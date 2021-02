Yanina Latorre logró volver al país pero no tiene paz: “Voy a matar a mi vecina”

Tras sus vacaciones en Miami, donde quedó varada unos días porque le cambiaban el vuelo, Yanina Latorre llegó a la Argentina y está cumpliendo una cuarentena en su casa. Sin embargo, no está disfrutando del todo este “descanso” y protagonizó un escándalo luego de que el perro de una vecina atacara a su mascota.

La mediática utilizó su cuenta de Instagram Story para subir videos donde contó el conflicto con una mujer que vive en su mismo barrio cerrado.

Yanina Latorre utilizó su red social para mostrar su enojo y preocupación Instagram

“Todavía no me pelee con nadie, pero tengo una calentura con una vecina que me llevan los mil demonios”, afirmó Yanina en la grabación, según informó Mendoza Online, donde agregó: “Voy a ampliar de esto mañana, tremendo”.

Preocupados por la situación, sus seguidores de la red social quisieron saber más detalles de la situación y le preguntaron qué había pasado.

Ante las insistencias, finalmente Yanina develó: “El perro de mi vecina atacó a Toto (la mascota de Yanina). Casi lo mata. Estoy que me llevan los demonios”, escribió la panelista. Finalmente, completó: “Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a mi vecina”.

