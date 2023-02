Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez del casamiento de su papá

escuchar

El 14 de febrero -fecha en la que se celebra el Día de los Enamorados-, Andrés Nara y Alicia Barbasola intercambiaron votos luego de tres meses de relación. La fiesta, la cual tuvo lugar en el mismo salón en donde realizaron la simple ceremonia religiosa, contó con la presencia de familiares y amigos de los flamantes esposos. Sin embargo, hubo dos personas que brillaron por su ausencia: Zaira y Wanda Nara, hijas del recién casado. Poco después de no dar el presente en el día especial de su padre, la empresaria habló por primera vez del tema en diálogo con LAM (América).

A lo largo de ocho años, las hermanas Nara tuvieron un complejo vínculo con su papá, con quien comenzaron a distanciarse cuando se separó de su madre, Nora Colosimo. No obstante, a finales del 2022 generaron gran sorpresa al mostrarse juntos en el cumpleaños número 36 de la empresaria y demostrar que, a pesar de los roces y tensiones, volvían a reconstruir su relación.

Es por eso que, cuando Wanda y Zaira faltaron al casamiento de Andrés Nara volvieron a sonar las alertas de una posible nueva crisis familiar ya que, no solo no fueron, sino que ninguna se refirió al evento en sí, ni felicitó a los protagonistas a través de las redes sociales.

En el día de San Valentín, Andrés Nara se casó con Alicia Barbasola Gerardo Viercovich

El mismo día de la boda, el mediático y la exvedette brindaron una nota a Socios del espectáculo (eltrece) en la que él aclaró: “Lo que pasa es que la vida de nuestra familia es muy mediática y expuesta. Entonces, no querían que sea tan grande su protagonismo, que lo tienen, y perder nuestra unión. Eso es lo que nosotros pactamos y lo entendimos. Y, cuando estén, nos vamos a juntar todos y vamos a tener algo íntimo, como familia”.

Asimismo, según la información obtenida por LA NACION, las ausencias de las hermanas estaría explicada porque, el día de la fiesta, ambas estaban en el exterior cumpliendo diversos compromisos laborales.

Finalmente, Wanda Nara regresó a la Argentina para dar inicio a las filmaciones de las promos y los adelantos de MasterChef (Telefe), ciclo en el que debutará como conductora, y mientras daba una nota a LAM sobre el tan esperado estreno, se refirió por primera vez al casamiento de Nara y Barbasola.

“Feliz, la verdad es que el amor siempre lo celebro, me encanta”, dijo, de manera escueta, cuando el periodista quiso saber su opinión sobre la unión. Dicho eso, anunció que tenía que volver al estudio para comenzar a grabar y se despidió rápidamente.

Durante la nota que le dio a LAM desde el exterior del estudio en donde iba a comenzar a grabar parte de MasterChef, Wanda Nara habló sobre este desafío (es su primera vez como conductora) y reveló qué es lo que más la emociona de estar al frente de este tipo de formato.

“Es gente que no conocemos, son historias muy lindas de tanta gente que está haciendo el casting todavía, porque por lo que tengo entendido sigue abierto. Conocer sus historias, hay mucho talento en el país y sobre todo no veo la hora de que presenten sus platos con semejantes chefs que tenemos de jurado”, expresó. Y destacó: “Estoy muy feliz por la posibilidad que me da Telefe, la confianza que ponen en mí”.

Finalmente, aseguró que está ansiosa de poder aprender de los tres gigantes de la cocina que juzgarán los platos -Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular- y así poder aplicar sus tips y consejos en su propio hogar, cuando le toque cocinarle a sus hijos.

