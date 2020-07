El conductor de PH habló de cómo evolucionar su salud tras ser diagnosticado con covid-19 y aseguró: "No sé por qué dejamos de aplaudir a los médicos, esta noche yo los voy a aplaudir solo"

Hace una semana, Andy Kusnetzoff confirmó que había sido diagnosticado con coronavirus en comunicación telefónica con Perros de la calle, el programa que conduce por Radio Metro. Desde entonces, el periodista dejó de participar del ciclo radial, que ahora quedó bajo la conducción de Gabriel Schultz. Sin embargo, no perdió el contacto con sus compañeros y hoy, habló de cómo evoluciona su salud y cómo atraviesa la cuarentena. "La verdad es que es difícil, fue muy duro", aseguró.

Luego de agradecer los mensajes de los oyentes que se preocuparon por su salud, Kusnetzoff contó que días atrás, tras practicarse una tomografía, creyó que podía volver a su casa con su familia. El médico, sin embargo, le recomendó continuar hospitalizado en terapia intermedia. "Con estos resultados no te puedo dejar ir", contó el conductor que le dijo su profesional de cabecera. "La verdad fue difícil, fue muy duro", comentó el conductor de PH sobre la noticia de que debía continuar hospitalizado.

"Aparentemente este virus te puede agarrar de distintas formas, hay gente que es asintomática por días y días y a otros, como yo, nos agarra neumonía", sostuvo durante el angustiante relato. Si bien no tuvo fiebre, el conductor contó que sí tuvo mucho tos y cansancio corporal. "Es como si te hubieran cag. a palos", definió sobre el covid-19.

El conductor radial contó que los estudios, al principio arrojaron una abrupta baja de glóbulos blancos por la infección. "El panorama no estaba bueno, pero por suerte tuve buena capacidad de adaptación y en un momento empecé a mejorar", explicó.

Sobre sus días internado, apuntó: "Te da mucho tiempo de pensar, de reflexionar". En ese sentido, subrayó el trabajo de los médicos y enfermeras y señaló: "No sé cuándo dejamos de aplaudir a los médicos, pero yo esta noche los voy a aplaudir solo".

Afortunadamente, ayer, finalmente Kusnetzoff recibió el alta. Sin embargo, todavía permanece en un departamento fuera de su casa para evitar nuevos contagios. "Me parecía importante, como comunicador, contarles cómo había sido mi experiencia. Entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer por lo laboral, pero les pido que se cuiden", manifestó.

Además, explicó que él se manejó con todos los recaudos que pudo. "Tengo el mismo par de zapatillas desde que empezó la pandemia", aseguró. "No hubo una naranja que entrara a la casa que no laváramos con lavandina, y, sin embargo, me contagié".

Por último, le pidió a la audiencia de Perros de la calle que "no se confíen, no sean omnipotentes frente a la enfermedad".