Ángel de Brito anunció el embarazo de una panelista de LAM y emocionó a todos: “Mucha alegría”
El conductor abrió el programa con la feliz noticia que derivó en una ola de aplausos, abrazos y risas en todo el estudio; enterate de quién se trata
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El lunes 6 de abril, durante la transmisión de LAM (América TV), Ángel De Brito anunció el embarazo de Juli Argenta, su angelita que es parte del renovado panel 2026. Al inicio del programa, el conductor jugó con el enigmático hasta que sus compañeros le insistieron en revelar el nombre de la mujer que está en la dulce espera. “Tengo 35 años, pensé que iba a tardar más”, reconoció la panelista al relatar el momento en que se enteró de que tenía un atraso.
La angelita se mostró emocionada por compartir la noticia y aseguró que el primero en darse cuenta fue el mismísimo Ángel De Brito, quien semanas atrás en una cena con el resto del equipo le preguntó si estaba embarazada al notar cambios repentinos en su cuerpo. “Me vio tomando vino, comiendo sushi, y me preguntó: ‘¿Estás embarazada?’”, recordó la periodista, entre risas y ante la atenta mirada de sus compañeras, que se levantaron de sus lugares y se acercaron a abrazarla y felicitarla.
Hace seis años que Argenta está en pareja con Ezequiel, y define su relación como “un amor total” que tiene hacia él. Después de cumplir con diferentes proyectos previos en su vida, pensaron en la idea de convertirse en padres. Cuando regresaron de unas vacaciones en el exterior, ella se dio cuenta de que estaba embarazada. “Es algo muy instintivo, cómo te cambia la cabeza de un día para el otro”, sostuvo.
“Ya sabemos el sexo, pero preferimos no decirlo porque queremos hacer una fiesta sorpresa con los amigos”, reveló Argenta y luego señaló que la llegada de este bebé a sus vidas representa un respiro y un mimo, ya que atravesaron un 2025 complicado. “Esto trajo mucha alegría, renovó todas las energías familiares”, subrayó.
Julieta Argenta será madre primeriza y por eso cada vez que se dirige a la correspondiente ecografía se persigna. “Tengo fecha para el 10 de octubre y ya tenemos los padrinos elegidos, pero ellos no lo saben”, adelantó.
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