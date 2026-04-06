Thalía paseó por Nueva York y regresó al lugar donde se casó con Tommy Mottola: así fue la boda soñada

Thalía y Tommy Mottola volvieron a uno de los puntos más recordados de su historia en pareja. Durante un viaje a Nueva York, ambos posaron frente a la Catedral de San Patricio, en Manhattan, el mismo templo donde contrajeron matrimonio el 2 de diciembre de 2000.

Thalía y Tommy Mottola regresan a la catedral donde se casaron en Nueva York

La cantante mexicana y el empresario musical compartieron el momento en redes sociales, donde también publicaron escenas de cenas, caminatas y recorridos por distintos sectores de la ciudad. Entre esas postales, la parada frente a la catedral fue la más comentada entre sus seguidores.

Thalia y Tommy Mottola se suman al trend viral de TikTok y visitan la catedral donde se casaron

La visita no pasó desapercibida porque el lugar se volvió viral a partir de una tendencia en TikTok, donde usuarios latinoamericanos se graban frente al edificio con un audio que decía: “Ahí se casó Thalía”.

La propia pareja decidió sumarse a ese fenómeno con un video grabado en el lugar. “Catedral de San Patricio, donde nos casamos. Te amo por siempre”, escribió Mottola en su Instagram junto al trend viral. “Agradecida y bendecida”, escribió por su parte Thalía.

La escena generó repercusión entre usuarios que siguen desde hace años la historia de la pareja. La Catedral de San Patricio se convirtió con el tiempo en una referencia para fanáticos de la cantante, especialmente dentro del público hispano que visita Nueva York.

Thalía se casó con Tommy Mottola el 2 de diciembre de 2000 (Crédito: Arnaldo Magnani/Vogue)

Así fue la boda de Thalía y Tommy Mottola en Nueva York

El casamiento de Thalía y Tommy Mottola se celebró en una ceremonia que tuvo alcance internacional. La boda se realizó en una noche de bajas temperaturas en Nueva York y las imágenes del evento circularon en medios de distintos países.

Uno de los elementos más recordados fue el vestido de novia que usó la cantante. De acuerdo con People en Español, la prenda fue diseñada por el mexicano Mitzy, una elección que respondió a una decisión personal de la artista pese a otras propuestas de marcas internacionales.

El vestido incluía una cola de grandes dimensiones y un trabajo de bordado con aplicaciones de alto detalle. Con el tiempo, esa pieza quedó asociada a una de las bodas más comentadas del espectáculo latino de comienzos de siglo.

La lista de asistentes también contribuyó a instalar el evento en la conversación pública. Entre los nombres que trascendieron en aquel momento aparecieron figuras de la música, el cine y el entretenimiento internacional.

Según lo retomado por Hola!, entre los invitados estuvieron Michael Jackson, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Robert De Niro y Danny DeVito, entre otros. Esa presencia reforzó la dimensión pública de la ceremonia.

Con el paso del tiempo, la boda siguió siendo una referencia dentro del archivo mediático de Thalía. Más de dos décadas después, la pareja continúa junta, con dos hijos en común: Sabrina Sakaë y Alejandro Mottola Sodi.

Thalía junto a su esposo, el productor Tommy Mottola y sus hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro

Thalía anuncia nuevo álbum durante su visita a Nueva York

La visita a Nueva York también se da en un momento de actividad profesional para la cantante. Thalía se encuentra en la etapa de lanzamiento de Todo Suena Mejor En Cumbia, su nuevo álbum, que saldrá el 17 de abril.

El anuncio del disco llegó junto con la difusión de “Boomerang”, una de las canciones que integran esta nueva etapa. La artista presentó el proyecto como un trabajo conectado con ritmos presentes en distintas etapas de su vida.

A través de Instagram, donde reúne más de 22 millones de seguidores, Thalía combina habitualmente noticias de su carrera con escenas de su vida cotidiana.