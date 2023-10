escuchar

Soledad Solaro vive uno de los momentos más sensibles de su vida, así lo describió en una reciente entrevista en la que reveló que atraviesa un proceso en el que se resignó a la posibilidad de convertirse en madre, a los 44 años. Quebrada en llanto, la modelo habló de su deseo de tener un compañero de vida y de por qué la idea de tener un hijo sola no encaja en sus planes.

“Mis solaritos frozen”, así denomina, con humor, Soledad Solaro a los óvulos que congeló como medida preventiva para resguardar su fertilidad, en el caso de que quisiera apostar a la maternidad años más tarde, según su relato en una reciente entrevista con Sin vueltas, el ciclo conducido por Sofía Macaggi, en la que abrió su corazón.

Soledad Solaro habló de su deseo de formar una familia (Foto Instagram @solarosoledad)

La reconocida modelo contó que fue a sus 38 años que tomó la decisión de preservar sus óvulos, para prolongar la edad fértil, procedimiento al que se suman muchas personas que ven la maternidad como un plan a futuro. “Congelé dos veces, la primera las inyecciones para estimular las hormonas no me estaban prendiendo. Y, ahí se te llena un montón de… decís: ´Uy´y como que tomás conciencia de lo que estás haciendo”, detalló y destacó la empatía que la situación le generó hacia aquellas mujeres que buscan ser madres y no pueden cumplir su deseo.

Sin embargo, pese al gran peso emocional que involucra el procedimiento, en aquel entonces, trató de “tomarlo como un trámite corto”, debido a que su deseo de convertirse en madre no estaba latente, sino que fue preventivo ante la posibilidad de querer ser madre en un futuro, y ese momento llegó. No obstante, ser madre soltera no es una opción para la modelo. “Quizás tengo una educación arcaica”, analizó al no estar abierta a formar una familia monoparental.

En cuanto a los motivos que la llevaron a postergar este deseo, apuntó a que la mirada del otro tuvo un peso importante en sus acciones, ya que en diversas ocasiones escuchó comentarios sobre ella y su intención de “hacerle un hijo” a quien fuera su pareja. “Uno se va a tapando con eso y te vas autoboicoteando y autofrenando el deseo”, analizó sobre el impacto que tuvieron esos comentarios en su vida, hasta que atravesó “un click” en su mente, gracias al cual dejó fluir sus deseos.

Este cambio en ella es el que la llevó a vivir un momento muy especial en la actualidad, al poner en la balanza sus prioridades. “Me agarrás en el proceso (de resignar la maternidad). En ese proceso que digo: ‘Ya está'. Se me quiebra la voz. Donde digo tiempo”, le contó a Sofía, en medio de un inevitable llanto al señalar que ya se hizo la idea de no ser madre.

La modelo habló del deseo de encontrar a su compañero de vida (Foto Instagram @solarosoledad)

“Se me juntan muchas cosas. Mi prioridad es tener mi compañero, mi pareja, me pasa por ese lado”, detalló, intentando recuperarse del llanto. En ese sentido, entre risas, señaló que ya que no quiere responsabilidades con un hijo, y hoy busca a una persona que se ocupe de ella y la acompañe. En este sentido, Soledad aseguró que hoy el motivo que la lleva lamentarse incide en las decisiones que no tomó en el pasado, como no reaccionar ante los comentarios hirientes hacia su persona.