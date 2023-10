escuchar

A tan pocas emisiones de su vuelta a la televisión, PH, Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, tuvo su primera polémica del año con dos mujeres mediáticas como los son Andrea Rincón y Bélen Francese. El programa se grabó este miércoles para ser emitido el sábado en competencia con Mirtha Legrand y la periodista Laura Ubfal fue la primera en filtrar la información del escándalo. Más tarde, en LAM (América), Sofía Jujuy, que fue testigo presencial al ser también invitada en PH, contó más detalles de la tremenda pelea.

El programa de entrevistas que compite los sábados en la noche contra las cenas de Mirtha Legrand, tuvo como invitadas a Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy. No obstante, en las últimas horas trascendió un escándalo entre alguna de ellas. Un escándalo tal que incluso obligó a poner un rato en pausa la grabación para que bajaran un poco “las revoluciones”.

La encargada de dar a conocer este incómodo momento que se vivió en el programa fue Laura Ubfal. “Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Las protagonistas son Andrea Rincón y Belén Francese. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era”, escribió la periodista a través de un tuit.

Este miércoles por la noche, Ángel de Brito dio más detalles de lo que habría sucedido en el programa. “Andy dice pasen al frente los que tuvieron una noche increíble, era una pregunta tranqui”, introdujo y luego relató: “Una de las invitadas llamada Belén Francese le dijo a otras de las invitadas, Andrea Rincón. Le dijo que tuvo una noche increíble y ‘ella me quiso levantar’”.

“Bueno, pasó, pero Rincón no podía seguir porque se quedó mal con el comentario. No le gustó. Ahí se desbordó todo. ‘La verdad Andy no puedo seguir, me quedé mal. No puedo seguir si no la aclaro”, continuó De Brito con el relato y sorprendió a todos: “Y lo aclaró. Dijo ‘yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota. Y no quedó ahí porque Rincón estaba caliente y le dijo ‘vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás’ hablando del consumo”.

El conductor del programa contó cómo fue la reacción de Kusnetzoff ante esta incómoda situación. “Pero no terminó ahí porque Andy, que es el más bueno del mundo, le preguntó si quería pedirle disculpas. Y ahí empezaron los tiros de vuelta, corte, lágrimas”, indicó.

Por último, De Brito reveló parte de la frase que le dijo Rincón a Francese en el final. “Andre le dijo ‘Lamento romperte el corazón, pero jamás te tiré onda. Lo único que vos querés es pegar un portal”, concluyó. No obstante, llamaron a una de las invitadas aquella noche para que diera más testimonios sobre lo sucedido que, parece, dará que hablar el sábado.

Sofía Jujuy presenció la pelea entre Rincón y Francese y contó detalles

Sofía “Jujuy” Jiménez salió en vivo en LAM y contó parte de la pelea entre las mediáticas. “Fue un momento heavy para todos. Ese momento fue raro, nadie se lo esperaba. Nos pusimos todos re nerviosos, Andy no sabía qué hacer. Nos desencajó a todos”, introdujo.

La modelo le dio más contexto de la pelea a las panelistas. “Belu lo hizo todo con humor y buena onda, nunca se imaginó la reacción de Andre. Andre no estaba para contar anécdotas. En mi caso yo me hubiese reído. Si tengo ganas de contarlo lo cuento, creo que si te enojás es peor. Andre explicó que tiene un trastorno de la personalidad, que hace que sienta el 30% más que cualquier otra persona. Es mucho más sensible. Ella lo hablaba como una patología y habla de lo que sucedió. Lo bueno es que pasó un tiempito y terminó dándole un abrazo. Incluso fuera de cámara”, explicó.

En un momento de la entrevista, la llamó la producción del programa y comenzaron las dudas de si podía contar lo que ocurrió esa noche, ya que el programa recién se estrenará el próximo sábado por la pantalla de Telefe.

Jujuy también reveló que en el momento del escándalo, tuvieron que parar la grabación del programa, cotar un rato, “tomar un vaso de agua” y recién después retomar. Ni el conductor Andy Kusnetzoff, ni las protagonistas de la pelea, salieron a aclarar lo sucedido.