Tras la operación, Dani La Chepi subió una divertida sesión de fotos a sus redes: “Dando batalla con humor”

Daniela Viaggiamari -conocida popularmente como ‘La Chepi’- es una de las comediantes e influencers más queridas del momento. Gracias a su exagerados sketches y a la transparencia con la que comparte su vida, logró ganarse el cariño de millones de personas. En repetidas ocasiones, aseguró que fue ese mismo sentido del humor el que la ayudó a atravesar algunos de los episodios más duros de su vida. Este año, diversos sucesos la pusieron a prueba y, el más reciente, fue un inesperado paso por el quirófano. Una vez superada la cirugía y con las risas siempre presentes, compartió unas divertidas fotos con sus seguidores.

Días atrás, la Chepi se mostró en sus historias como todos los días para invitar a sus millones de seguidores a que la acompañaran en su rutina. Acostumbrada a hablar abiertamente sobre su vida, tanto en lo laboral como lo personal, decidió que era momento de dar un anuncio que la tenía algo preocupada. Sin perder la sonrisa, explicó que le habían encontrado unas anomalías en una mama durante un examen y que debía realizarse una intervención quirúrgica.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano”, explicó la actriz. Y agregó: “Me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”.

En un tono más serio y reflexivo, finalizó: “Es una serie de Netflix mi vida, pero bueno, lo que cuesta más vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”. Su padre falleció a finales de marzo tras pasar nueve años con severos problemas de salud provocados por un ACV isquémico.

Dani la Chepi compartió una cómica sesión de fotos al salir del quirófano instagram @danilachepi

Finalmente, el día llegó y la conductora de El juego de la oca (eltrece) se dirigió hasta la Clínica Olivos para cumplir con las indicaciones médicas. La operación le tocó apenas unas semanas después de haber sido internada de urgencia por un cólico renal y, por ende, sus chistes estuvieron enfocados en sus frecuentes visitas al hospital. En su primera historia, mientras de fondo sonaba “The Eye of the Tiger” -guiño a las peleas de Rocky Balboa-, entró al establecimiento con el paso firme. “Segundo round”, escribió.

Luego, realizó un par de sketches humorísticos con una de las enfermeras y hasta piropeó a su médico mastólogo, quien aseguró que es igual a Jim Hopper (personaje de la serie de Netflix, Stranger Things) pero “más facha”. Una vez terminado el procedimiento y con el fin de llevar calma a sus fans, realizó una publicación integrada por fotos exageradamente sensuales que se sacó vestida con la bata quirúrgica.

Dani la Chepi confirmó que la operación fue un éxito instagram @danilachepi

Dani la Chepi debió pasar por el quirófano luego de que descubrieran una anomalía en un estudio de rutina instagram @danilachepi

“Me preguntan cómo estoy? Dando batalla con humor siempre”, tipeó a modo de descripción. Y remató: “Lo nuevo de hospifans: ¿Cuál eligen de la 1 a la 5? Yo siento que en todas estoy muy buena”.

La sección de comentarios se vio inundada por mensajes de apoyo desde colegas como Georgina Barbarossa y Pablo Layus hasta sus millones de fans. En todos ellos, se destacaba el mismo sentimiento: fuerza y buena suerte.