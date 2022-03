El sentido mensaje de Dani La Chepi tras la muerte de su padre: “No lo puedo abrazar más”

Aunque Daniela Viaggiamari -más conocida como Dani La Chepi- construyó su carrera en base al humor, el lunes por la tarde se vio obligada a abandonar los chistes que suele compartir en las redes para dar a conocer una dura noticia. El mismo día, por la mañana, su papá murió luego de pasar nueve años con severas secuelas a raíz de un ACV. Un día después, la influencer reapareció en sus historias de Instagram y compartió un emotivo mensaje.

El emotivo mensaje de La Chepi tras la muerte de su papá

Junto a una tierna postal familiar en donde se puede ver a su papá sentado con una sonrisa rodeado por sus hijos y su esposa, La Chepi escribió: “Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que ‘pa’ atrá' sólo para tomar impulso”. Y continuó: “Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo”.

En ese sentido, expresó: “Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases ‘lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y ‘hay 3 maneras de hacer las cosas, ‘la mala, la buena y la tuya, vos siempre elegí la tuya Dani’. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo”. Para finalizar, tipeó la fecha de fallecimiento. La publicación superó los 300 mil Me gusta y la sección de comentarios se llenó de mensajes de aliento de parte de sus miles de seguidores.

El tierno posteo de Dani La Chepi tras la muerte de su papá instagram @danilachapi

Tras tomarse un par de horas alejada de las redes sociales, La Chepi se paró una vez más frente a la cámara para hablar cara a cara con sus fans. “Estoy triste, claramente, pero estoy bien. Estoy triste, no porque se murió mi papá, sino porque no lo puedo abrazar más, porque morirse es parte de la vida y a uno lo que lo entristece es no poder tocarlo, abrazarlo, hablarle, y eso no va a pasar más, pero estoy bien”, expresó.

“Fueron nueve años de sufrimiento, para él, especialmente para él, y para toda la familia; y hoy, gracias a Dios, descansa en paz”, dijo, en referencia a los múltiples problemas de salud que atravesó su padre tras tener un ACV. Como cierrw, envió un agradecimiento a todos quienes le enviaron mensajes en un momento tan difícil.

Además, se tomó un momento para hacer mención al contenido que aparecerá en su cuenta en los próximos días. Tras aclarar que ella vive del humor y que su trabajo depende de eso, explicó que publicará varios videos y diversas piezas cómicas que creó con su equipo antes del fallecimiento de su papá.

La Chepi compartió la tierna reflexión de Isa, su hija, tras la muerte de su abuelo instagram @danilachapi

Unos minutos después, Daniela se refirió a la dulce reflexión que tuvo Isabella, su hija, tras la muerte de su abuelo. “Están haciendo un asado arriba, todos juntos, están en paz. Siempre, a la noche, cuando miras el cielo, es una estrella, y siempre te acompaña”, expresó la niña, al mismo tiempo que abrazaba a su mamá. Antes de despedirse, la influencer les envió mucha fuerza a todos aquellos se encuentran en una situación similar a la suya.