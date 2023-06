Ángel De Brito habló de la salud de Dani “La Chepi” y contó por qué desapareció de las redes sociales

escuchar

Daniela Viaggiamari, conocida en el mundo artístico como Dani “La Chepi”, abandonó misteriosamente las plataformas virtuales que la hicieron saltar a la fama, hace más de un mes. Su última aparición en público fue en el programa de Fernando Dente, Noche Al Dente (América) y en sus redes sociales su último posteo tiene fecha del 8 de mayo y corresponde a un reel que compartió en Instagram. Ante esta incógnita sobre su paradero, Ángel De Brito reveló qué hay detrás de la actitud de la humorista.

Durante la última semana de mayo, De Brito compartió a través de su programa, LAM (América), una conversación que mantuvo con Dani en referencia a su situación anímica, en la que los seguidores de la humorista se preguntaron a diario por qué ya no publicaba contenido en sus redes sociales, algo que le es redituable y representa una fuente laboral para ella.

Ángel de Brito contó el estado en que se encuentra La Chepi (Fuente: Instagram/@angeldebritook)

Ante la duda creciente por su bienestar, este lunes, De Brito publicó en sus Stories una imagen suya en el estudio del programa e invitó a sus seguidores a enviarle preguntas. Una de las consultas que respondió fue sobre Daniela. “¿Qué le pasó a La Chepi?”, indagó un usuario. Sin vueltas, el periodista despejó todo tipo de dudas: “Tuvo un pico de estrés”.

La confirmación por parte de Ángel sobre la salud de La Chepi, aclaró las dudas de sus fans, que siempre permanecen atentos a sus posteos. En diferentes ocasiones, la humorista habló sobre este tipo de “estado” que afecta al organismo debido a una saturación física o mental. Además, en diálogo con LA NACION, aseguró meses atrás que tiene “una condición que es congénita y no tiene solución”.

En la sección de comentarios de su último video no faltan los mensajes de apoyo a la actriz, quien en su paso por la segunda temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) demostró su amplia capacidad no solo para hacer reír a la gente sino también para cocinar y transmitir alegría. “Realmente la extraño. ¿Alguien sabe algo? “; “A todos nos pasan cosas, qué esté bien” y “Es raro que pasen tres semanas y no se sepa nada de ella. Ojalá esté bien”, fueron algunas de las reacciones por parte de los usuarios.

La charla de La Chepi con Ángel De Brito

Semanas atrás, Ángel De Brito habló con La Chepi y explicó: “Le pregunté, porque tengo buena onda, y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes, porque es su trabajo también; ella sube contenido, no es que sube una foto y nada más, y también el teatro, que son sus fuentes de ingreso”.

El mensaje que Dani La Chepi le envió a Ángel De brito

El 17 de mayo, Daniela le respondió: “Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parase, así que dándome tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”. En esa línea, el conductor de LAM cerró: “Decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para poder encontrar un poco de paz”.

LA NACION