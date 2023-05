Dani La Chepi reapareció con un mensaje a Ángel de Brito y reveló por qué dejó las redes: “Un alto quilombo”

escuchar

Sin dudas, Daniela Viaggiamari, o mejor conocida como Dani “La Chepi”, se convirtió en una de las “influencers” más destacadas. Sus videos humorísticos y las divertidas participaciones de su hija Isabella le acumularon más de 4 millones de seguidores en Instagram. Asimismo, ganó gran popularidad gracias a la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina, lo que también le dio varias oportunidades laborales. Pero, recientemente, sus fanáticos advirtieron su inactividad en las redes sociales, ya que su último posteo fue el 8 de mayo. En este contexto, el viernes por la noche, Ángel De Brito compartió en LAM (América) un mensaje que le envió la actriz en medio de las especulaciones referidas a su reciente ausencia.

Durante los últimos días, los usuarios de las redes sociales se mostraron preocupados ante la falta de posteos de Dani La Chepi. Los influencers se caracterizan por subir contenido a diario, ya sea fotos al feed o a sus historias, y su última publicación data de tres semanas atrás. Incluso, compartió una historia hace un par de días donde decía: “Hola a todos, muchas gracias por los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales, por eso desaparecí por unos días. Nos vemos pronto. Gracias”.

Esto no pasó inadvertido y varios de sus seguidores comenzaron a cuestionar si le sucedió algo, ya que cabe recordar, la actriz sufrió varios problemas de salud recientemente, por los cuales debieron operarla. Incluso en diálogo con LA NACION contó que tiene “una condición que es congénita y no tiene solución”.

Si bien ella no hizo ningún comentario, con quien sí se comunicó fue con el conductor de LAM. En el programa del viernes, Estefanía Berardi le consultó al aire si tenía información sobre La Chepi. Él aseguró que le preguntaban bastante al respecto, ya que “ella desapareció un poco de las redes” y recordó que hace un mes Daniela estuvo en el canal como invitada en Al dente, el programa que conduce Fernando Dente. Pero, ante su llamativa desaparición, De Brito le mandó un mensaje y leyó, en vivo, la respuesta que recibió.

“Le pregunté, porque tengo buena onda, y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes, porque bueno es su trabajo también; ella sube contenido, no es que sube una foto y nada más, y también el teatro, que son sus fuentes de ingreso”, expresó Ángel.

En esta misma línea, compartió las palabras que le envió Daniela el 17 de mayo: “Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parase, así que dándome tiempo para recuperarme con médicos, análisis”. Asimismo, el conductor leyó la segunda parte del mensaje, donde la humorista dio más detalles de la situación personal que la llevó a alejarse de las redes.

“Me dice: ‘Varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará'”, concluyó De Brito, quien también hizo un comentario personal respecto a la situación: “Decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para poder encontrar un poco de paz”.

A comienzos de 2023, la comediante hizo un profundo posteo respecto a su salud y los mensajes que recibe en las redes

Cabe recordar que a comienzos de 2023, tras un duro año a nivel personal, la comediante hizo un contundente y profundo descargo en sus redes respecto a su salud. “‘Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo’ (mensajes de adolescentes que me siguen). Otros: ‘qué asco de flaca’. Este ‘lomo’ sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien, por eso tengo ciertos inconvenientes”, escribió y agregó: “No todo lo que ves es real. Las redes sociales a veces te frustran, te hacen sentir que vos solo/a la pifiás, sufrís o tenes problemas. Este año yo lo empecé como el o**te. Tomé malas decisiones. Comparto las que elijo compartir porque algunas involucran a personas que elijo preservar”.

