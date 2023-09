escuchar

La noticia más triste, la más dolorosa, la que nadie quería escuchar. El jueves 31 de agosto, a los 43 años, murió Silvina Luna. Estaba internada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio. En Intrusos (América) Flor de la V dijo al aire que Fernando Burlando, abogado de la familia, le confirmó la noticia. “Lamentablemente, tengo que decir que ya no está en este mundo”, expresó la conductora. Horas más tarde, en LAM (América) compartieron la última entrevista que dio a ese programa y Ángel de Brito hizo una impactante revelación que conmovió a todos.

Ángel de Brito mantuvo una estrecha relación de amistad con Silvina Luna y fue uno de los primeros en pronunciarse tras su partida Instagram: @angeldebritooki

Ángel de Brito fue una de las primeras voces que se pronunció tras la partida de Luna. “Qué tristeza enorme”, expresó en la red social X, nuevo nombre de Twitter. Después recurrió a Instagram y compartió una serie de fotos junto a unas emotivas palabras de despedida: “Más de 20 años trabajando juntos, siempre alegre. Así te voy a recordar. Miles de anécdotas, como cuando nos casamos en una improvisada falsa boda. ‘Ya que estamos acá, casémonos’, me dijo y usurpamos un altar ajeno (el de Jelinek). ¡Por tu memoria y tu sufrimiento, vamos a intentar que tu pesadilla se convierta en justicia! ¡Te quiero Moon!”.

Ya entrada la noche, el periodista se puso al frente de LAM y le rindió homenaje a su querida amiga. Antes de compartir la última entrevista que dio Luna en el programa el 16 de mayo, donde habló a corazón abierto de su salud, el conductor hizo algunos comentarios sobre lo que ocurrió en aquel momento detrás de cámaras.

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle. Ella nos decía ‘quiero ir un día fuerte y poder contar todo’. Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo”.

La revelación de Ángel de Brito sobre la última entrevista que le hizo a Silvina Luna

Fue entonces cuando De Brito, quien conocía mucho a Luna, hizo una revelación que conmovió a todo el estudio: “Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver, porque cuando terminó el programa estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”.

“Tenía toda la fe, toda la fuerza”, continuó el periodista. “Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’”. Si bien aseguró que tenía muchas ganas de vivir, también veía “un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando”. Comentó además que los nefrólogos le explicaron a Silvina que, con el tiempo, podía volver a ocurrir. “Era todo desolador”, concluyó antes de transmitir la entrevista.

Silvina Luna tuvo que hacerle frente a su delicado estado de salud desde 2011, cuando se sometió a una cirugía estética para aumentarse los glúteos. El cirujano que la atendió, Aníbal Lotocki, le inyectó metacrilato, lo que le provocó una insuficiencia renal. A comienzos de este año se supo que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para recibir un trasplante de riñón y se realizaba diálisis.

A raíz de una complicación pulmonar por una bacteria, el 13 de junio debieron internarla de urgencia en el Hospital Italiano, donde falleció después de 79 días muy difíciles.