Ángela Torres confesó que tiene una relación poliamorosa

Ángela Torres habló sobre su relación poliamorosa Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 11:05

Ángela Torres reveló que es poliamorosa. La actriz confesó que desde hace cinco años que mantiene ese tipo de relación con su novio, el actor y bailarín Pepo Maurizi.

En una entrevista para el programaNadie dice nada, Ángela fue entrevistada por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nati Jota, quienes quisieron conocer cómo era su vida amorosa. "Tengo una relación poliamorosa hace cinco años, corta la bocha", lanzó la cantante. Luego explicó convencida: "En mi forma de ver, no hay otra forma de tener un vínculo, por lo menos ahora. Eso puede transformarse".

Sobre el posicionamiento de las nuevas generaciones respecto del tema, Ángela aclaró: "Creo que nos cuestionamos más cosas que antes daba miedo preguntarse, porque antes no te animabas a ahondar en eso porque sentías que era tabú y estaba mal. Hoy en día te las podés preguntar, cuestionar, investigar un poco más lo que te pasa, porque somos un poco más libres".

Al ser consultada sobre las "reglas" del vínculo, Ángela observó: "Lo más importante es que yo sé que lo amo con todo mi corazón y que yo siento que él me ama con todo su corazón y que me lo hace sentir todo el tiempo. Creo que la clave es la comunicación".

Ángela Torres y Peppo Maurizi mantienen una relación poliamorosa desde hace cinco años Crédito: Instagram

"Nosotros hemos encontrado una forma de charlar el uno con el otro, entendiéndonos, con mucho amor, quieréndonos y acompañándonos. Tenemos muy en claro que somos amigos y que queremos compartir la vida. Yo amo a su familia, él quiere mucho a mi familia. Tenemos ganas de seguir avanzando con el otre en un plan de amistad también. Él es mi amigo y además tenemos un vínculo sexo-afectivo", continuó.

A su vez, se refirió a qué cosas se cuentan y cuáles no. "No nos contamos lo que hacemos. Pinta cuidarnos en ciertas cosas para no lastimarnos. Si él quisiera saber, me puede preguntar y viceversa, pero no es la idea ser morboso con el tema".

"Siempre termino creciendo, cada vez que paso por ese dolorcito aprendo algo, sumando puntitos y evolucionando en el tema. Hay veces en las que me encuentro muy bien, no siempre tengo esa fortaleza, pero cuando la encuentor me doy cuenta que desde acá quiero vivir el amor", completó Ángela