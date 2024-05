Ángela Torres reveló cómo fue la peor cita de su vida

Escuchar

En medio de un gran momento profesional debido al estreno del musical Rent en el Teatro Ópera, Ángela Torres también triunfa en el amor, ya que se muestra muy enamorada de Rusherking, con quien blanqueó su noviazgo hace algunas semanas. Pese a que hoy está feliz con su relación, tuvo momentos en los que no la pasó muy bien.

Ángela Torres volvió al teatro con la comedia musical Rent Santiago Oroz

En las últimas horas, la actriz y cantante estuvo invitada a Rumis (Somos La Casa) y recordó cuál fue la peor cita de su vida. “Todas las citas con esa persona salían mal, me ponía muy nerviosa porque me gustaba mucho. Me daba bola, pero viste cuando igual te tienen ahí”, comenzó diciendo.

Pese a que no quiso revelar la identidad del chico, ahondó en detalles de lo sucedido: “Una vez logré ir a su casa... era como siempre después de la joda que pasaba la situación, ya ahí de base estamos mal. Cuando entré a la casa y nos empezamos a dar unos besos, me puse muy nerviosa y le dije ‘perdón, me tengo que ir’ y me fui corriendo”.

Finalmente, aseguró que se arrepintió de lo ocurrido: “Cuando salgo me encuentro con la mejor amiga, que sabía que me gustaba, y me dice ‘bolu**, ¿qué hacés?’. No sé qué me pasó y le toco el timbre como para volver a entrar. Y no me contestó”.

Ángela Torres sobre su noviazgo con Rusherking

La intérprete de Simona (eltrece) se convirtió en noticia hace algunos días cuando confirmó su noviazgo en Agarrate Catalina (La Once Diez) con el exnovio de la China Suárez. “Estamos bien, en pareja, de novios y estamos juntos. Tenemos un compromiso mutuo. Es un gran compañero”, expresó.

Ángela Torres y Rusherking, juntos CHULE VALERGA

Tras la noticia, este miércoles desde Intrusos (América TV) fueron en búsqueda de la palabra de la sobrina de Diego Torres, quien se limitó al referirse al joven. “Prefiero mantenerlo en privado, ya que ambos somos personas públicas. No quiero exponerlo a él y quiero cuidar nuestra relación, pero estoy muy feliz”, indicó.

Por último, cuando el cronista le preguntó si ya no se esconden, Ángela afirmó: “Nunca nos escondimos. Siempre, por suerte, lo vivimos de manera natural”.

Ángela Torres habló de su relación con Rusherking (Captura TV)

Si bien era de público conocimiento que los cantantes estaban iniciando un romance, la confirmación de Ángela pisó fuerte, ya que ante la prensa siempre preferían evitar ponerle un título a su vínculo.

Cabe recordar que a mediados de marzo de este año, la actriz visitó La Noche de Mirtha (eltrece) y sorprendió con la respuesta que le dio a Mirtha Legrand cuando le preguntó por el intérprete de “Olvídate”.

“¿Vos con quién estás saliendo, mi amorosa? ¿Con quién estás saliendo? A la ‘Chiqui’ le tenés que contar”, lanzó conductora, fiel a su estilo. Entre risas, la ex Esperanza Mía (eltrece) le sugirió juntarse a tomar un té para contarle y agregó: “Qué pregunta, Mirtha”.

La diva siguió insistiendo y comentó: “Es un cantante muy conocido”. Ante esto, Ángela mencionó: “No, no. Sacamos una canción muy linda de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York, se llama ‘Mitad’, es una balada y no, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”. Al escucharla, la presentadora preguntó si eran amigos y añadió: “¿No hay romance? Decime la verdad”.

Titubeando, la hija de Gloria Carrá no lo negó, pero tampoco lo confirmó: “Y bueno, pero es que (...) Nos queremos mucho, pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que ... Pero lo quiero mucho”.

LA NACION