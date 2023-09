escuchar

Este miércoles, fueron inhumados los restos de Silvina Luna en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. La actriz falleció el 31 de agosto, luego de pasar 79 días internada en terapia intensiva, a raíz de una complicación en su estado de salud por los problemas que comenzaron tras una intervención estética que le realizó 23 años atrás Aníbal Lotocki. En la noche, se convocó a una marcha pacífica frente a la vivienda del acusado de mala praxis, a la que asistieron expacientes como Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa. También acudió Raphael Dufort, un actor uruguayo que relató su dura experiencia y sus miedos: “Nos vamos a morir todos”.

Este miércoles se celebró una marcha frente a la casa de Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna Santiago Filipuzzi

“Justicia por las muertes de personas operadas por Lotocki” fue la consigna de la concentración, que se realizó frente a la casa del acusado, en la calle Francisco Beiró al 1100, en la localidad de Florida. La marcha se convocó el mismo día que se despidió a Silvina Luna, quien fue intervenida en 2011 por el médico, ahora inhabilitado, y luego de esta operación la modelo comenzó a sufrir graves problemas de salud que se extendieron durante más de una década.

“Bajé del barco y me fui al cementerio directamente, para despedir a Silvina Luna”, señaló Raphael Dufort, un actor uruguayo que fue intervenido por Aníbal Lotocki y que mantenía contacto con la actriz. “Tenía que estar, porque hablé con ella un día antes de su internación y le dije que no iba a hacer nada, pero cuando murió me entró cargo de conciencia”, señaló.

Este jueves, Dufort asistió al estudio de Desayuno Americano (América TV) y reveló la terrible experiencia que sufrió a manos de Lotocki, a quien aseguró que denunciará por mala praxis. “Nos vamos a morir todos. Porque, más o menos, desde que te aplicás el producto, tenés 20 o 30 años máximo, con un estado de vigilancia continua si lo empezás a tiempo. Silvina no lo hizo a tiempo”, apuntó.

Un actor uruguayo que se operó con Lotocki se mostró asustado

El actor uruguayo acudió al consultorio de Lotocki en 2008, para realizarse un retoque en la nariz, pero el médico lo convenció para aplicarse un producto en los brazos y pectorales. “Había una camilla, pero ni siquiera tenía papel. Entre Pellegrini y Córdoba”, describió.

Y contó su experiencia con Aníbal: “Me dijo que la nariz no me la podía operar porque estaba muy tocada, pero que había un relleno, que era lo último en cirugía plástica, y me habló del Metacril: una inyección que emparejaría todo lo que tenía mal. Me cobró 1600 dólares”.

Dufort: “Tengo una osteoporosis de una persona de 90 años”

Raphael Dufort relató cómo llegó al contacto de Aníbal Lotocki. “En Uruguay, la cirugía plástica es todo un tema. Hay un doctor, que está prófugo y mató a varias personas en lipoaspiraciones, en lugares medio clandestinos. Yo me hice la nariz cuando era muy chico, con 18 años. Porque tenía una giba y necesitaba lentes y me lastimaba. Fui a sacármela y me arrancó la nariz directamente. Me sacó todo el tabique y me dejó como un chancho”, relató el actor.

Y continuó: “Sufrí horrores anímicamente y me llevó seis años poder operarme de nuevo, por el dolor y por el miedo. Otra doctora, muy famosa en Uruguay, no me dejó bien. Entonces busqué una solución y leí en una revista un aviso, donde hablaba de un relleno mágico”.

Fue así como contactó a Aníbal Lotocki, quien, una vez acudió a su consulta, le ofreció otras intervenciones y, según su relato, le inyectó la sustancia de metacrilato en los brazos y pectorales. “Los dolores empezaron en 2012. Hace diez años que tengo problemas renales. Tengo cálculos monstruosos, tuve dos de 2,20 centímetros, y tengo una osteoporosis de una persona de 90 años”, advirtió.