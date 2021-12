Anna Chiara del Boca sorprendió a sus fans con un look veraniego en la intimidad de su casa

Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, suele mostrarse muy activa en las redes sociales, donde suele publicar imágenes de sus llamativos look y retrata momentos con su madre. En estos días, la actriz de Perla Negra 2.0 sorprendió a sus seguidores con una foto del día después de Navidad con un llamativo cambio.

“Nuevo corte de pelo”, escribió Anna en su cuenta de Instagram. Y acompañó el texto con dos fotografías en la intimidad del jardín de su casa.

Anna del Boca asombró a todos con una foto que subió en Instagram luego de festejar Navidad Instagram

Sin embargo, aunque dio cuenta de un nuevo look en su cabeza, mucho no se pudo apreciar el cambio ya que cubrió su melena con un gorro de Papá Noel. Lo que no pasó desapercibido fue el traje de dos piezas rojo con detalles navideños para pasar un día a pleno sol y en la piscina de su casa.

Anna del Boca cambió de look y decidió mostrárselo a sus ochenta mil seguidores de Instagram Instagram

Jugada y divertida, Anna va más allá a la hora de elegir sus outfits que combinan con las festividades y lo hace a través de llamativas fotografías que generan cientos de reacciones por parte de sus seguidores: “Bella”, “Te quedó re bien el pelo”, “Hermosa y muy talentosa”, “Qué lindo tu cabello”, “Qué bomba ¡por favor!”, “Feliz Navidad a vos y a toda la familia del Boca, mi queridísima Anna”, “Qué cuerpazo”, “Belleza”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans.

La semana pasada, Anna estuvo en boca de todos por una declaración que generó controversia y risas en el programa de Intrusos (América). La actriz fue invitada luego de haber ganado el premio Revelación de los Martín Fierro Digital por su protagónico en Perla Negra 2.0, la remake de la clásica telenovela de la década del 90, y allí se mostró fiel al estilo que refleja en las redes sociales, muy transparente y directa.

Anna y su mamá Andrea del Boca en la entrega de los premios Martín Fierro por la serie que protagonizaron Captura

“¿Estás contenta?¿Estás chocha?”, le preguntó el conductor sobre el premio que ganó. La joven actriz de 21 años lanzó un comentario que dejó a todos sin palabras.

No es la primera vez que Anna es tendencia por sus comentarios o declaraciones que realiza en los programas. Particularmente en Intrusos, hace algunos meses atrás comentó que estaba muy cerca de cambiar su nombre y llevar el apellido Del Boca en su documento. Recordemos que Anna en realidad se llama Anna Chiara Biasotti del Boca, pero este año decidió recurrir a la Justicia para modificarlo, luego de denunciar a su padre, Horacio Ricardo Biasotti, por abuso y corrupción de menores.