Anna Chiara y su decisión de no llevar el apellido de su padre: “Siempre fui Del Boca en mi mente y en mi corazón”

Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, contó que está muy cerca de cambiar su nombre y llevar el apellido Del Boca en su documento. “Me parece que ya es hora”, dijo la joven en el programa Intrusos, a donde fue acompañada por su famosa mamá.

Anna en realidad se llama Anna Chiara Biasotti del Boca. Este año, la joven decidió recurrir a la Justicia para cambiar su nombre, luego de denunciar a su padre, Horacio Ricardo Biasotti, por abuso y corrupción de menores. Ella quiere que en su documento figure “Anna del Boca”, o sea solo el apellido de su madre, tal como se identifica en las redes sociales.

Consultada por esta decisión, la actriz expresó: “Está todo bien. Es una decisión que vengo cocinando hace muchos años. Siempre fui Anna Del Boca en mi mente y en mi corazón. Mis amores, mi gente cercana... Me parece que ya era hora (de tomar esta decisión)”.

Reacia a revivir los motivos, Anna se mostró satisfecha por el avance del trámite. “Es un cambio de DNI” , explicó cuando le preguntaron por el trámite. “Técnicamente se llama supresión de apellido”, agregó Andrea del Boca, quien sumó: “Está en la Justicia. Ya está presentado”.

“Esto fue hablado durante mucho tiempo, muchos años”, contó la actriz sobre la decisión de su hija y recordó que le pidió que se tome su tiempo para no decidir en base a impulsos. “Fue algo que lo fue madurando hasta que en un momento fue mayor y (ahora) ella toma sus propias decisiones. Un día llamó a la abogada, la doctora Paula Ojeda, y le dijo: `Quiero llevar adelante esto`. “Cuando era chiquita yo la llevaba a las audiencias, pero ahora es ella la que va”, agregó, y confió que su tarea ahora es acompañarla y contenerla.

Herencia familiar

Enamorada de todo lo que tiene que ver con el cine y la ficción, Anna junto a su famosa madre hablaron de la nueva versión de Perla Negra, una remake de la novela de 1994 realizada en capítulos de 15 minutos para YouTube, que encabeza la joven, dirige Andrea y que el domingo lanzó su segunda temporada.

“Perla Negra fue una novela que caló hondo en mucha gente en el mundo. Fueron 200 capítulos de una hora. Era un desafío para Enrique Torres como autor no cortar y pegar sino volverla a hacer, reconstruirla”, explicó Andrea. Luego dijo que se reconstruyó una historia más actual que tiene que ver más con las redes y la gente joven.

“Para mí fue muy especial”, señaló Anna cuando la consultaron sobre cómo fue ponerse en la piel de Perla, el personaje que popularizó su mamá. “La verdad es que me gusta pensar que fue una conexión entre líneas de tiempo porque a su vez mamá está dirigiendo a su hija, su papá dirigió a su hija años atrás, entonces se volvió algo muy lindo”.

“¿Habías visto Perla Negra?”, quisieron saber los conductores y la respuesta de la joven sorprendió. “¿Sabés que no? No vi todas las novelas de mi madre. Las de (Gabriel) Corrado sí. Son todos muy fans de (Gustavo) Bermúdez. Yo no quiero buscar pleitos con nadie, pero a mí me gusta más Corrado”, disparó.

“Lo que pasa es que eran largas”, agregó luego Andrea, intentando explicar la respuesta de su hija. “Eran novelas de 200 capítulos. Pensá que, en Italia, Celeste y Celeste siempre Celeste se pasó toda junta. Y de hecho, el año pasado, que fue el año de pandemia, Perla Negra se pasó por vigésima vez en Italia. Y ahora están pasando Celeste”.

Un profesor de lujo

“Yo quiero hacer cine. Eso es lo que más me gusta a mí”, contó Anna cuando le preguntaron hacia dónde apunta su futuro profesional. “Pero me gusta también todo el detrás de cámara. Prefiero estudiar todo lo que tiene que ver con dirección, más allá de que para mí, mi gran profesor fue mi abuelo. A mí me gusta todo, reveló.

Sobre las jornadas compartidas con Nicolás del Boca cuando era apenas una niña, recordó: “Yo estaba siempre al lado de él en lo técnico, estaba con él en el control, veía cómo hacía el swich, cuando todavía era la época de los botoncitos.